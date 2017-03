15 milliárdos kórházfejlesztési pályázattal javul az ellátás minősége és a betegbiztonság

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján közzétett válaszában ismertette: teljesen új támogatási formaként, hatékonyságnövelő, struktúraváltási céllal, tavaly november 30-i beadási határidővel írták ki azt a pályázatot, amelynek célja a fekvőbeteg-szakellátó intézmények fenntartási költségeinek csökkentése, az adósságtermelés megelőzése a működési infrastrukturális feltételek javításával. További célkitűzés az ellátások szakmai színvonalának növelése, a szakmai és üzemeltetési szolgáltatások hatékony és költségtakarékos átalakítása - tette hozzá.



Közölte: a pályázatban rendelkezésre álló összes többletforrás 15 milliárd forint volt, amelyre a közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó Emmi, a Honvédelmi Minisztérium és az egyházak fenntartásában lévő fekvőbeteg-szakellátó intézmények pályázhattak, kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósítására.



Az államtitkár tájékoztatása szerint a pályázati program hozzájárul a szolgáltatások magas színvonalú és gazdaságilag hatékony biztosítására alkalmas infrastruktúra, eszközpark megteremtéséhez, a gazdaságilag hatékony és betegbarát intézményi működés kialakításához, valamint a fekvőbeteg-ellátást kiváltó ellátási formák eszközrendszerének kialakításához, nagy hangsúlyt helyezve a támogató és kiszolgáló tevékenységek racionalizálására.



A pályázatok elbírálásánál fontos szempont volt, hogy milyen megtérülést mutatnak a pályázatban megjelölt intézkedések, mennyire megalapozottak a pályázatban leírt intézkedések idő, ráfordítási igény és megtérülés szempontjából, mennyiben fenntarthatóak a pályázatban leírt intézkedések közép- és hosszú távon, mennyiben segítik hozzá az intézményt az egyensúlyi gazdálkodáshoz, valamint mennyiben megvalósíthatóak a kérelemben megjelölt intézkedések a rögzített támogatási feltételek között.



Rétvári Bence a válaszában arról tájékoztatta a jobbikos képviselőt, hogy 324 pályázatot támogattak a 15 milliárd forintból, az összeget ki is fizették az intézményeknek.



A támogatott projektek csaknem felét konzorciális együttműködésben valósítják meg az intézmények, a struktúraváltás, az integráció, a területi együttműködések, háttértevékenységek ellátására, az energiatakarékosság, a kiszervezett tevékenységek visszaszervezése, a betegellátás racionalizálása és a munkaerő-optimalizálás terén.



Kiemelte, ez a pályázat lehetőséget adott azon közép-magyarországi régióba tartozó intézmények fejlesztési szükségleteinek támogatására is, amelyek az uniós fejlesztési forrásokból az elmúlt években nem juthattak olyan mértékben támogatáshoz, mint Magyarország többi régiójának intézményei.



Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) a fenntartásában álló intézményeknél rendszeresen monitorozza a projektek helyzetét, és segíti az intézményeket a pályázati célok megvalósításában. Az érintett intézményeknél ahol szükséges, a közbeszerzési eljárások folyamatban vannak, vagy már a szerződéskötések is megtörténtek, ahol nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni az adott projekthez, az intézmények által tervezett és vállalt ütemben tart a projektek megvalósítása.



Az államtitkár összegzése szerint az ÁEEK-OEP-Emmi közötti együttműködésben kiírt és megvalósuló, 15 milliárd forint összegű pályázat olyan lehetőséget teremtett az egészségügyi intézményeknek, amelynek segítségével az érintett intézmények működése hatékonyabbá tehető úgy, hogy közben javul az egészségügyi ellátás minősége és a betegbiztonság is. Az intézmények közötti együttműködést is sikerrel ösztönözte ez a pályázat, aminek szintén az intézményi működés racionalizálásában van jelentős szerepe. Ez a pályázat is a kormányzat azon törekvéseit jeleníti meg, amelyek célja az egészségügyi ellátások és lakossági igények intézményközi összehangolása, az ellátás színvonalának emelésével és a betegbiztonság növelésével - írta Rétvári Bence.