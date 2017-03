14 Nobel-díjas is aláírta a CEU-t támogató nyílt levelet

CEU: az Oktatási Hivatal szerint az intézmény megfelel a magyarországi működés feltételeinek



A Central European University (CEU) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint megfelel a magyarországi működés feltételeinek. Ezt a felsőoktatási intézmény az Oktatási Hivatal állásfoglalására hivatkozva közölte péntek este az MTI-vel. Az egyetem arról is tájékoztatott: több mint 150 európai és amerikai tudós írta alá az intézményt támogató nyílt levelet.



A CEU közleményében azt írta, hogy az Oktatási Hivatal állásfoglalása megerősíti, a CEU törvényesen működik Magyarországon a miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben.



"Megállapítható, hogy a Central European University az Amerikai Egyesült Államok belső joga alapján elismert és fokozatadási joggal felruházott felsőoktatási intézmény, így megfelel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. paragrafus, 1. bekezdésében foglaltatnak" - idézték a CEU-hoz hivatalosan az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja által küldött állásfoglalást. Hozzátették: a törvény említett bekezdése szabályozza a külföldi egyetemek magyarországi működését.



A levél megerősíti, hogy "a Central European University felsőoktatási intézmény rendelkezik a New York államban területileg illetékes regionális akkreditációs bizottság, a The Middle States Commission on Higher Education általi akkreditációval, tehát az Amerikai Egyesült Államok belső joga szerint elismert felsőoktatási intézmény. Az intézmény által Magyarország területén folytatott, a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ felé továbbított oklevélhez vezető képzések, valamint az ezekre tekintettel kiállított oklevelek államilag elismert felsőoktatási fokozatot adó képzéseknek (okleveleknek) felelnek meg" - írták.



A felsőoktatási intézmény arról is tájékoztatott, hogy több mint 150 jeles európai és amerikai tudós írta alá az intézményt támogató nyílt levelet, köztük 14 Nobel-díjas. A tudósok "a lehető leghatározottabban" azt kérik, hogy a kormány vonja vissza a törvénymódosító javaslatot - tudatták.



A közlés szerint az aláírók kifejezik nagyrabecsülésüket a CEU iránt, és hangsúlyozzák, hogy eredményes együttműködések során rengeteget tanultak az intézmény kutatóitól. Meggyőződésük, hogy a CEU jelenléte és együttműködése a régióbeli más felsőoktatási és kutatási intézményekkel elengedhetetlen feltétele az ország sikerének - olvasható a közleményben.



A washingtoni külügyminisztérium kéri a magyar kormányt, ne hozza hátrányos helyzetbe a CEU-t



Az amerikai külügyminisztérium azt ajánlja a magyar kormánynak, hogy ne hozzon olyan jogszabályt, amely veszélyeztetné a Közép-európai Egyetem (CEU) működését - derült ki Mark Toner szóvivő pénteki közleményéből.



"Az Egyesült Államokat aggasztja az a március 28-án Magyarország kormánya által kezdeményezett törvényhozási javaslat, amely új, célzott és terhes szabályozási előírásokat ró a külföldi egyetemekre. Ha elfogadják, a változások hátrányosan fogják érinteni a CEU-t, és ahhoz vezethetnek, hogy bezárják Budapesten" - írta a szóvivő.



Az amerikai külügyminisztérium emlékeztet arra, hogy a CEU az első akadémiai intézmény, amelyet akkreditáltak az Egyesült Államokban és Magyarországon, és amelynek oktatói és diákjai több mint száz országból származnak. Tudományos kiválósága és a független, kritikus gondolkodás való sokszoros hozzájárulása révén megerősítette Magyarország befolyását és vezető szerepét a térségben - olvasható a közleményben.



A washingtoni minisztérium felszólította a magyar kormányt, hogy "kerüljön el minden törvénykezési lépést, amely veszélyeztetné a Közép-európai Egyetem működését és függetlenségét" - írta a közleményében Mark Toner szóvivő.



Balog: egyik egyetem sem állhat a törvények fölött



A kormány szívesen tárgyal minden egyetemmel, de senki sem állhat a törvények fölött - mondta el a külföldi alapítású egyetemek működésére vonatkozó törvényjavaslat kapcsán pénteken Budapesten az emberi erőforrások minisztere.



Balog Zoltán a Budapesti Tavaszi Fesztivál megnyitója után újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: úgy kell megvizsgálni a külföldről Magyarországra települt egyetemeket, hogy tisztességes verseny legyen, Magyarország érdekei érvényesüljenek, valamint a jogszabályok be legyenek tartva.



Ezen az alapon a kormány szívesen tárgyal mindenkivel, azokkal is, akik a szabályokat eddig nem tartották be - közölte a miniszter.



Balog Zoltán elmondása szerint nem létezik a Central European University (CEU) működéséről szóló egyezmény Magyarország és New York állam között, noha van két szándéknyilatkozat, amelyekből nem jött létre államközi szerződés. Ennek mentén a magyar kormány készen áll a tárgyalásra - jegyezte meg.



Ha egy amerikai állam megkeresi ebben az ügyben Magyarországot, és ott van egy olyan egyetem, amely valóságos képzést folytat, akkor nincs akadálya a megállapodásnak - szögezte le a miniszter.



Balog Zoltán emlékeztetett arra, hogy hónapok óta folyik az összes külföldről Magyarországra települt egyetem működésére vonatkozó vizsgálat. Ez számos szabálytalanságot tárt fel, nem csupán a Soros György által finanszírozott CEU-nál, noha a legfontosabb szereplő kétségtelenül a Közép-európai Egyetem.



Ezért gondoltuk, hogy ezt a törvénymódosítást meg kell hoznunk, hogy átláthatóbb viszonyokat teremtsünk - közölte.



A miniszter emlékeztetett: Macedóniában komoly vizsgálat folyt Soros György szervezeteinek befolyása kapcsán, de az Egyesült Államokban is vannak, akik kritikusan szemlélik azt a tevékenységet, amelyet Soros György világszerte folytat. Ez jelzi, hogy nem vagyunk egyedül - mondta el Balog Zoltán.



A miniszter közölte: szívesen megvitatja a törvényjavaslatot az azt ellenző Lovász Lászlóval, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével, akinek a közvetítése azonban nem szükséges, hiszen a CEU ügyét államközi tárgyalásokon kell rendezni.



Alapjogokért Központ: a CEU politikai szereplőként viselkedik



Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a Közép-európai Egyetem (CEU) nemcsak felsőoktatási intézmény, hanem politikai szereplő is, amelynek az az érdeke, hogy politikai támadások alatt tartsa a kormányt, illetve a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működéséről szóló javaslat előterjesztőjét.



Törcsi Pétert az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kérdezték arról, hogy a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU diszkriminatívnak nevezte a kormány által kedden benyújtott törvénymódosítást.



Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte: a CEU mellett huszonhét másik intézményt érint a javaslat. Ennek lényege, hogy a Magyarországon működő külföldi intézmények mögött legyen egy "származási állam", amely államközi szerződésben garanciát vállal az adott intézményért. A CEU esetében ez például lehetne Magyarország és az Egyesült Államok vagy Magyarország és New York állam közötti szerződés is. Törcsi Péter szerint, ha a CEU rektora azt szeretné, hogy intézménye az új szabályok szerint zavartalanul működjön, akkor azon dolgozna Amerikában, hogy minél előbb megszülessen ez a szerződés. A hírekből ő úgy értesült, a magyar oktatási kormányzat teljes nyitottságot mutatott, hogy ez létrejöjjön - mondta az elemző.



Törcsi Péter kiemelte: a CEU a Soros György civil hálózatába tartozó egyik legfőbb politikai szereplő, amely a magyar kormány által vállalt politikai értékeket tagadja. A CEU a mostani konkrét esetben is politikai szereplőként viselkedik. Az intézmény rektora nem a megegyezésre törekszik, hanem "politikai hisztériát" kelt - tette hozzá.



A rektori konferencia a felsőoktatási kerekasztal összehívását kezdeményezi



A Magyar Rektori Konferencia (MRK) a felsőoktatási kerekasztal összehívását kezdeményezi a felsőoktatási törvény tervezett módosítása ügyében - közölte a felsőoktatási intézményeket tömörítő szervezet pénteken az MTI-vel.



Az MRK tájékoztatása szerint a sajtóból értesültek a felsőoktatási törvény módosítását célzó javaslatról. Közölték: a rektori konferencia megtárgyalja az előterjesztést és kezdeményezik a felsőoktatási kerekasztal összehívását is.



Palkovics László oktatási államtitkár szerdai bejelentése alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A Közép-európai Egyetem (CEU) diszkriminatívnak tartja a kedden benyújtott törvénymódosítást. Az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.



Szerda este az államtitkár egyeztetett a CEU rektorával, ezt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte, hogy a kormány nem tartja indokoltnak a törvényjavaslat visszavonását. Álláspontja szerint a módosító javaslatban foglaltak teljesíthetők.



A CEU elnök-rektora csütörtökön azt közölte: a Közép-európai Egyetemnek továbbra is szándékában áll, hogy párbeszédet folytasson a magyar kormánnyal, de a benyújtott felsőoktatási törvénytervezetet nem tudják az egyeztetések alapjául elfogadni.



Victor Ponta "magyar mintára" készül törvényjavaslatot terjeszteni a bukaresti parlament elé



Victor Ponta volt román kormányfő nagyon jónak és helyesnek tartja a külföldi egyetemek működési feltételeit szigorító magyar törvénykezdeményezést, és bejelentette: jövő héten ő is kidolgoz egy ugyanilyen javaslatot, amelyet a bukaresti parlament elé terjeszt - közölte pénteken a Hotnews.ro hírportál.



A szociáldemokrata politikus egy Facebook-bejegyzését ismertető lap magyarázatképpen hozzáfűzte: a magyar kormány kezdeményezése elsősorban a Soros György által pénzelt budapesti egyetem ellen irányul, amely be is jelentette, hogy a jogszabály elfogadása arra kényszerítené, hogy elhagyja Magyarországot.



Victor Ponta - akinek miniszterelnöki mandátuma idején több évtizedes mélypontra süllyedt a magyar-román viszony - az utóbbi hetekben több jelét is adta annak, hogy méltányolja a budapesti kormány politikáját. Nemrég a paksi atomerőmű-projekt állami finanszírozhatóságához gratulált Orbán Viktornak, illetve több fórumon is kifejtette meggyőződését, miszerint Romániának a visegrádi országcsoporthoz kellene csatlakoznia a "soha meg nem valósuló egyesült Európa" emlegetése helyett, csakhogy ehhez "nem elég bátrak" a vezetői.



Ponta mostani újabb dicséretét a román közszolgálati rádió által működtetett Rador.ro portál azonban fenntartásokkal kezelte, a hozzáfűzött magyarázatból kiderül: a cikkíró hátsó szándékot gyanít amögött, hogy a volt román miniszterelnök a külföldi egyetemek romániai működésének szigorításáról akar törvényjavaslatot kidolgozni. A szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy két romániai egyetemet (a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a Partiumi Keresztény Egyetemet) is Magyarországról pénzelnek, és egyik esetében sem létezik kormányközi megállapodás az intézmény finanszírozásáról.