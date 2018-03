A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, két országos útfelújítási program részeként mintegy 1200 kilométernyi út teljes körű felújítása indulhat el az idén - közölte a közútkezelő kedden az MTI-vel.A közlemény szerint az uniós Terület- és településfejlesztési operatív programból (Top), illetve hazai forrásból megvalósuló, mintegy 500 elemet tartalmazó beruházási program első körében a társaság összesen mintegy 140 szakaszon adott át munkaterületet a kivitelezőknek március második felében.Az idei útfelújítás csaknem kétszerese a 2016-2017-ben elvégzett 667 kilométernyinek. A munkálatokat több körben, ütemezetten valósítják meg.A társaság a teljes körű útfelújítások mellett a lokális javítási, vagyis a kátyúzási, illetve a nagyfelületű burkolatjavítási munkákat is folyamatosan végzi. A közleményben felidézték, hogy a szakemberek a téli hónapokban is végeztek hidegaszfalttal kátyúzást, de a tartósabb, melegaszfaltos munkák március második felében, április elején indulhatnak el.A kátyúzási munkákat az utak hierarchikus rendje szerint ütemezik, vagyis első körben a gyorsforgalmi utakon, majd a főutakon, végül a mellék- és bekötőutakon avatkoznak be. A Magyar Közút idén összesen 200 ezer tonna aszfalt felhasználását tervezi a munkálatok elvégzése során.A közlemény szerint az aktuális munkákról, és az azok miatti közlekedési korlátozásokról a társaság útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve aweboldalon juthatnak friss információkhoz az érdeklődők.