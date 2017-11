11 éves diákjával akart új életet kezdeni Londonban egy békési tanár

Az eset két hete történt, és gyorsított eljárásban már el is ítélték a tanárt. Embercsempészésért, családi jogállás megsértésének vétségéért és okirat-hamisításért egy év nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A kisfiúval szemben elkövetett egyéb bűncselekményeket még vizsgálják a rendőrök.



A férfi Londonban akart új életet kezdeni a gyerekkel, mert Magyarországon már nyomozás indult a viszonyuk miatt. A 32 éves pedagógus hamis igazolványokat csináltatott maguknak, levágta a gyerek haját, befestette szemöldökét, még piercinget is adott neki, kirándulni induló apának és fiának láttatták magukat.



Közölték: a több szempontból is példa nélküli bűncselekmény részleteit először a Kékfény hozza nyilvánosságra. A bűnügyi műsor hétfő esti adásában megszólaltatja a kisfiú édesanyját és a tanár családját is.