10. alkalommal érkeznek Erdélybe a zarándokvonatok

10 éve indult újra Erdélybe a Székely Gyors. A második évforduló: 2017-ben lesz a 450. csíksomlyói búcsú. A harmadik évforduló számunkra kevésbé örömteli. Június 4-én emlékezünk a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójáról. Éppen akkor, amikor a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz utasai felkeresik a Nagy Magyarország Ezeréves határát, azt a határt, amely a békeszerződés következtében már csak a szívünkben létezik - áll a Kárpáteurópa Utazási Iroda közleményében..A csaknem fél kilométer hosszú zarándokvonatok, a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz utasai 2017. június 2-5 között keresik fel Erdélyt.A négy napos nemzeti program csúcspontja Pünkösd szombatján a félmilliónyi zarándokot vonzó Csíksomlyói búcsú, a Mária ünnep. Másnap a történelmi Magyarország Ezeréves határára jutnak 50 ezer székely társaságában el a zarándokok. Ugyanezen a nap délutánján a madéfalvi veszedelem turulmadaras emlékművénél trianoni megemlékezéssel folytatódik a program.

A Kárpáteurópa vezetői felismerték, hogy az évszázadok óta létező, ám a szocialista Romániában majdhogynem tiltott csíksomlyói búcsú a román diktátor, Ceaucescu bukása után az erdélyi magyarok, székelyek mellett az anyaországi magyarok és a világ magyarságának ökumenikus, szent találkozójává vált, ahová százezrek zarándokolnak el. Az elsődleges vallási töltet mellett az ünnep nemzeti jellege is évről évre markánsabbá vált.A székelyföldi, csíksomlyói Mária ünnepre gyalog, szekéren, lóháton, autóval, busszal érkeztek, érkeznek a hívők. A vonat viszont hiányzott a közlekedési eszközök közül, holott ennek kapacitása lett volna a legnagyobb. És nem utolsósorban jóval kényelmesebb a többinél, továbbá többet nyújt egyszerű utazásnál; tágassága miatt programokat lehet szervezni az étterem/büfé kocsikban.A Kárpáteurópa Utazási Iroda ezért egyedülálló vállalkozásba kezdett. Felkeresték 2007 őszén a MÁV-ot, akinek vezetői pozitívan fogadták a kezdeményezésüket. Több száz elkötelezett , lelkes ember, magyarok és székelyek, utazási irodások és vasúti vezetők, alkalmazottak munkája nyomán 2008 pünkösdjén a szent koronás címerrel díszített kultikus magyar NOHAB mozdony vezetésével indult az első zarándokvonat, a Székely Gyors. A vonat 8 kocsijában 400 zarándokot vitt Erdő Péter bíboros prímás érsek áldásával a csíksomlyói búcsúba.

A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz többet nyújt egy vasúti utazásnál. A vonat 16 kocsiból áll, amelyből 2 étterem/büfé kocsi, ahol 4 csillagos szálloda munkatársai szolgálják ki az utasokat - nem négy csillagos áron. A kulináris élvezetek mellett autentikus magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja itt az utasokat.

A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz kocsijai behangosítottak, az idegenvezetők folyamatosan tájékoztatják a zarándokokat a látnivalókról.



A 2 vonaton évente 1200-an utaznak, csak azért nem többen mert a vonatok hossza limitált. A zarándokvonatok útjának megszervezése, a Kárpáteurópa összes munkatársának 12 hónapos elfoglaltságot jelent. A MÁV-nál és a MÁV-Startnál is számosan foglalkoznak ezzel.

A szerelvényen 14 idegenvezető ugyanennyi utaskísérő vasutas, akiket kalauznak is nevezhetünk, 3 fős zenekar, 8-10 fő felszolgáló, 2 szakács, a MÁV-START 2 munkatársa , természetesen 2-3 mozdonyvezető és 3 utazási irodai vezető gondoskodik az utasokról. Székelyföldön a falvakban 8-10 szállásszervező és kb. 200 falusi házigazda várja a vendégeket.

Azóta a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV-START minden év pünkösdjén elindítja a Székely Gyorsot és a Csíksomlyó Expresszt. Idén 10. alkalommal érkeznek Erdélybe a zarándokvonatok.A Kárpáteurópa 2010 óta már 2 különvonatot küld Csíksomlyóra. Az egyik a, a másik a. Utóbbi Dunántúlról, Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvarra. Itt a Csíksomlyó Expresszt összekapcsolják a Székely Gyorssal, majd Össznemzeti Zarándokvonatként halad Szolnok és Püspökladány megállással Erdély felé. Ott a nagyváradi és kolozsvári ünnepséget követően, Kalotaszegen át érkezik Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait. A zarándokok, a vonatok fogadtatása Erdélyben felejthetetlen emlék.A következő napon a program, a Csíksomlyói búcsú, másnap az Ezeréves határ és trianoni megemlékezés Madéfalván. A két vonat a Székelyföldön hol külön-külön, hol összekapcsolva halad. A negyedik napon pedig a megszokott útvonalon érkezik vissza Magyarországra.A zarándokvonat sztárvendége Dévai Nagy Kamilla, Liszt Ferenc díjas énekes. A különvonaton római katolikus lelkivezető várja a híveket.Összességében évente több száz embernek nyújt értelmes elfoglaltságot, munkát a vonatok útjának megszervezése. A Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz zarándokvonatok 2008 óta több mint 25.000 kilométert tettek meg Magyarországon és Erdélyben. Több mint 10.000 zarándokot vittek el a Csíksomlyói búcsúra és Gyimesbükkre, Magyarország Ezeréves határára. Az induló Össznemzeti zarándokvonat szerelvénye csaknem fél kilométer hosszú, ezért még a budapesti Keleti Pályaudvar csarnokából is messze kiér az eleje. A vonatokon utaztak püspökök, politikusok, képviselők sportolók. A tejesség igénye nélkül –a politikusokat kihagyva - Buzánszky Jenő az Aranycsapat hátvédje, dr. Papp Lajos a nemzet szívsebésze, Kiss-Rigó László római katolikus püspök, Tőkés László református püspök, Szabó Sándor, az Amerikai Magyar Református Egyház püspöke és még sok más ismert személyiség is a zarándokvonatok vendége volt. Az Össznemzeti zarándokvonat utasai nemcsak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról – Amerikától Ausztráliáig, Németországtól Norvégiáig – érkeznek Erdélybe és 20-30 százalékuk csaknem minden évben visszatér. Több olyan vendég is akad, aki minden évben felszállt ezekre a vonatokra. Ezek a számok mindent elmondanak az elégedettségről.