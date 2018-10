103 évesen elhunyt a legidősebb magyar színésznő

Vereczkey Zoltánné Gyulányi Eugénia Éva 1915. március 15-én született Kolozsváron. Szülei, Bátori Elza és Csapó Jenő elismert színészek voltak, így ő is a színészi pályára lépett. - írja a BorsOnline Már négyéves korában elhatározta, hogy színésznő lesz. Érettségi után jelentkezett a Színművészeti Akadémiára, ahova elsőre fel is vették.1937-ben diplomázott, majd kezdőként a Nemzeti Színházhoz került ösztöndíjasként, emellett pedig több vidéki színházban is fellépett. Később a szintén színész Vereczkey Zoltánhoz ment feleségül.Főbb szerepei: Zilia (Heltai Jenő: A néma levente), Lina (Móricz Zsigmond: Rokonok), Dorina, Elmira, Pernelle asszony (Moliére: Tartuffe).