Új vállalatot alapított a Ford az önvezetőjármű-üzletágban

Külön vállalati egységbe szervezi át az amerikai Ford autóipari konszern az önvezető járműtechnológiai fejlesztéseket és szolgáltatásokat - tájékoztatta a Ford Magyarország szerdán az MTI-t.



A Ford Motor Company az önvezető járműtechnológiai (autonomous vehicles, AV) üzletág lendületbe hozására, a kutatási-fejlesztési tevékenység összefogására, a rendszerintegráció elvégzésére és az AV technológiára épülő fuvarozási szolgáltatások nyújtására létrehozta a Ford Autonomous Vehicles LLC vállalatot.



A harmadik féltől érkező befektetések fogadására is nyitott új vállalat székhelye a Ford detroiti Corktown telephelyén lesz. Az új vállalat tulajdonába kerül át a Fordnak a pittsburghi székhelyű, önvezető rendszerek fejlesztésével foglalkozó partnerében, az Argo AI-ben meglévő üzletrésze is.



A Ford 2023-ig négymilliárd dollárt fektet az AV üzletágba, beleértve az Argo AI fejlesztésére szánt egymilliárd dollárt is.



A szervezeti átalakításnak köszönhetően növekszik majd a közös alkatrészek részaránya a Ford gyártmányaiban, 20 százalékkal lerövidül a termékfejlesztésre fordított idő. A racionalizálástól 7 milliárd dolláros megtakarítást remél a Ford.



A vállalat célja az, hogy öt éven belül a leghatékonyabb termékfejlesztési szervezettel rendelkező, teljes palettát kínáló autógyártóvá váljon.