Új üzemanyagokat mutatott be a MOL

Bemutatta megújított üzemanyag-választékát a MOL, amely kimagasló védelmet nyújt a belső égésű motorok számára. Az új és továbbfejlesztett EVO üzemanyagcsalád (az INA töltőállomásokon Class) elérhető a MOL-csoport közép- és kelet-európai töltőállomásain, ugyanazt a kiváló minőséget biztosítva az autósoknak az egész régióban.A különleges adalékanyagnak köszönhetően az új EVO üzemanyagok hatékonyabb védelmet nyújtanak a lerakódásokkal szemben, óvják a motor alkatrészeit a korróziótól, és tisztán tartják az üzemanyagrendszert. A tesztek eredményei alapján a megnövelt mennyiségű adalékanyagot tartalmazó MOL EVO üzemanyagok hatékonyan, akár 58%-kal csökkentik a meglévő lerakódásokat. Ennek révén javul a motor teljesítménye, valamint nő az élettartama. Nemcsak a prémium, hanem a normál EVO üzemanyagok is biztosítják e kedvező hatásokat, köszönhetően a megnövelt adalékanyag-tartalomnak.A MOL EVO üzemanyagok új generációjának bevezetése összhangban áll a MOL kiskereskedelmi stratégiájával, hiszen választ ad a folyamatosan fejlődő autóipar kihívásaira. Az új üzemanyagcsoport bevezetésével a MOL kiváló minőségű és motort tisztító, illetve tisztán tartó hatású üzemanyagot kínál 10 millió közép- és kelet-európai vásárlója számára.Magyarországon a MOL az új üzemanyagokat egységesen az EVO márkanév alatt vezeti be. A normál üzemanyagok EVO Diesel és EVO benzin néven érhetők el, míg a legmagasabb vezetési élményt nyújtó prémium minőségű termékeket az EVO Plus jelöli.