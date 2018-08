Továbbfejlesztette sikermodelljét a Suzuki Esztergomban

Továbbfejlesztette sikermodelljét a Suzuki, ősztől a magyar piacon is elérhető lesz az esztergomi gyárban készülő Vitara, amelynek nemcsak a külseje újult meg, hanem több biztonságtechnikai és vezetéstámogató funkcióval is gazdagodott - tájékoztatta a Magyar Suzuki Zrt. az MTI-t csütörtökön.



Az új Vitara sorozatgyártása 2015 márciusában indult Esztergomban, innen exportálják a vállalat összes piacára, az Európai Unióba és más országokban. A gyártás előkészítésére korábbi információk szerint 150-160 millió eurót fordított a cég.



A modell a kezdetek óta sikeres, a felfutóban lévő városi terepjárók (SUV) szegmensében piaci részesedése az idei első fél évben Magyarországon már 25,7 százalék volt, 8035 autó eladásával.



A Magyar Suzuki Zrt. 2017-ben 178 624 Esztergomban gyártott járművet adott el, ebből 165 ezer 413-at exportált, főleg az EU-ba. Az exporteladások 68,2 százaléka Vitara volt, 31,7 százaléka a szintén Esztergomban készülő SX4 S-Cross.



A Suzuki kereskedések Magyarországon tavaly 15 ezer 161 autót adtak el, ezzel a márka piaci részesedése 13 százalékra emelkedett, és első lett a márkák sorrendjében. Az eredményből a Vitara 9417 autóval vette ki részét. A modell értékesítése 40 százalékkal bővült 2017-ben.



A felfrissített Vitarában az egyik fő változás, hogy 1 és 1,4 literes Boosterjet turbómotor váltja az elődmodellben alkalmazott 1,6 literes benzines motort. Továbbfejlesztették a biztonságtechnikai rendszereket, és számos formai elem is megújult, egyebek között a műszerfal, a hűtőrács és a lámpák.



A 2017-es pénzügyi évben a Magyar Suzuki Zrt. teljes nettó árbevétele elérte a 2101,8 millió eurót, a teljes bevétel 91,7 százaléka exportból származott.