Tíz elektromos autót mutat be a Toyota 2020-ban

Tíz teljesen elektromos modellt mutat be a Toyota 2020-ban és 2025-re minden egyes modelljének hibrid verzióját is felveszi kínálatába.



A Toyota Motor Corp. még nem gyárt tisztán elektromos autót, piacvezetőnek számít azonban a hibrid járműtechnológiában.



Terasi Sigeki, a Toyota alelnöke hétfőn Tokióban bejelentette, hogy a 2020-as években tíz elektromos modellel bővítik kínálatukat. Az első elektromos autót 2020-ban a kínai piacon vezetik be, majd az év folyamán tíz modellre bővítik a kínálatot. Az elektromos autókat később Japánban, Indiában, az Egyesült Államokban és Európában is bevezetik. Elmondta azt is, hogy 2025-től a Toyota minden egyes modelljét kínálja majd valamiféle elektromos hibrid verzióban is.



A Toyota a múlt héten jelentette be, hogy együttműködésre lépett a Panasonic Corp. vállalattal a biztonságos és nagy hatékonyságú autóakkumulátorok gyártására, valamint 2030-ra már évi 5,5 millió tisztán elektromos vagy hibrid autót tervez értékesíteni, így eladásainak több mint a felét ezek az autók teszik majd ki.