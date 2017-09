Telefonnal lehet eltéríteni a minibuszt

A taxikkal ellentétben pedig a rendelhető kisbuszokba más utasok is bárhol felszállhatnak.

Nem rögzített és menetközben rugalmasan változtatható útvonalon közlekedő minibusz-szolgáltatásba fektet a Daimler egy amerikai céggel létesített közös vállalatával.A Daimler 50 millió dollárt (42 millió euró) fektet tetszőleges útvonalon közlekedő minibusz-szolgáltatást nyújtó közös vállalat létesítésébe az amerikai Via vállalattal.A rendszer pedig a megrendelés alapján módosítja valamely közelben haladó járművének útvonalát.

A minibusz szolgáltatás járműflottáját hivatásos sofőrök vezetik. Az autóbuszokkal ellentétben a szolgáltatás járművei nem rögzített, hanem igény szerint folyamatosan változó útvonalon közlekednek. A taxikkal ellentétben pedig a rendelhető kisbuszokba más utasok is bárhol felszállhatnak.A Via az Egyesült Államokban már üzemeltet hasonló kisbusz-szolgáltatást. Saját bevallása szerint New Yorkban, Chicagóban és Washingtonban havi egymillió fuvart bonyolít le. Európában az első kisbusz-szolgáltatás Londonban kezdi meg a működését még az idén.A Daimler és a Via már 2015 óta folytat egymással technológiai együttműködést. Az amszterdami székhellyel önállóan működő közös vállalatuk pedig egyebek között a fuvarmegosztó szolgáltatások igényeire szabott járműtechnológiai fejlesztésekkel foglalkozik majd.