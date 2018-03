Tavaly tovább öregedett a hazai személyautópark

A szakportál elemzése kitér arra: egy évtizede még 10,3 év volt a gépkocsik átlagéletkora, az öregedést elsősorban az újautó-értékesítés drasztikus visszaesése okozta 2008 után.



Az átlagéletkort növeli a használt autók importja, tavaly több mint 155 ezer használt személyautót hoztak be az országba, ezek 60 százaléka legalább 10 éves volt. Közölték: 2017-ben 116 ezer új autót adtak el, 20 százalékkal többet, mint egy évvel korábban.



Az elemzésből kiderül az is, hogy 2017-ben mintegy öt százalékkal nőtt a hazai gépjárműállomány, így ezer lakosra már átlagosan 350 autó jut.



Az autók területi eloszlása továbbra is egyenlőtlen. Míg Pest megyében 407, Győr-Moson-Sopron megyében 402, Vas megyében pedig 398 autó jut ezer lakosra, addig Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mindössze 271 személykocsi esik ezer főre, de Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében sem emelkedik 300 fölé ez a szám.



A magyarországi személyautópark negyedét két márka, az Opel és a Suzuki teszi ki, az Opel részesedése 14 százalék, a Suzukié 12 százalék. A Volkswagen 10 százalékos, a Ford 8 százalékos, a Renault 6 százalékos hányaddal rendelkezik.



A volt szocialista autómárkák eltűnőben vannak, az 1990-ig gyártott modelleket nézve Ladából 25 ezer, Trabantból 13 ezer, Wartburgból és Skodából 7-7 ezer, Polski Fiatból 4 ezer, UAZ-ból és Daciából 1000-1000 darab fut a magyar utakon.