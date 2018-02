Százezres károkat is okozhatnak a kátyúk

Az MTI felvétele

Defekt, sérült felni, rossz egyenesfutás: problémák, amelyek akár egyetlen kátyú után is jelentkezhetnek. Mindez nem csoda: egy-egy fagyos, csapadékos hét után kátyúk ezrei jelennek meg a hazai utakon, amelyek akár százezres nagyságrendű kárt is okozhatnak autónkban. Hiába a körültekintő vezetés, Magyarország 200 ezer kilométernyi úthálózatán a téli fagyok után akár egymillió kátyú is lehet, amelyek többsége potenciális veszélyforrás autónk futóműve és kerekei számára. Még rosszabb, hogy sok esetben bizonyítani sem lehet, hogy a kátyú okozta a problémát, a biztosítók átlagosan csak minden második káresemény után fizetnek. A Bárdi Autó szakértői ezért most néhány hasznos tanáccsal segítenek az autósoknak!A kátyúk az autósok talán legalattomosabb ellenségei. Mindannyiunk rémálma, hogy olyan kátyúba hajtunk, ami miatt vagy ott helyben kell kereket cserélnünk, vagy csak később, a szervizben derül ki, hogy sok százezres kárunk keletkezett. A kátyúk olyan gyorsan és sok helyen keletkeznek egyszerre, hogy lehetetlen befoltozni őket, ráadásul csak jó időben javíthatók. Sokszor víz vagy hó borítja a lyukakat, így még az egyébként óvatosan közlekedő autósokat is teljesen kiszolgáltatottá teszik. A legtöbb esetben a gumi vagy a felni sérül, de ennél problémásabb és költségesebb a futómű rejtett hibája, mert sokszor csak később derül ki, hogy egy nagyobb zökkenő komolyabb kárt tett benne.Bosszantó, de talán mégis egyszerűbb, ha mindjárt a helyszínen intézkedünk. Ilyenkor ugyanis legalább megvan az esélyünk arra, hogy a kárunkat megtéríttessük a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel vagy a biztosítóval, amennyiben a káresemény körülményeit megfelelően dokumentáltuk. Jó tudni, hogy még a külön kátyúbiztosítással rendelkezőknek is csupán a fele kap kártérítést amiatt, hogy nem vagy nem megfelelően dokumentálták a történteket.

Sokkal alattomosabb viszont a futómű fokozatos elhasználódása. A kátyúk, nyomvályúk, gyűrődések ugyanis folyamatosan igénybe veszik a futómű elemeit, így azok idővel elkopnak. A Bárdi Autó szakértői szerint ilyenkor árulkodó az úthibákon, fekvőrendőrökön jelentkező kopogó hang, amely leggyakrabban az elkopott gömbfejek következménye, de a szilentek is okozhatják a futómű kopogását. Amíg azonban ezeket hallani lehet, a lengéscsillapító csendben megy tönkre. Sok tulajdonos ezért nem is foglalkozik a lengéscsillapítóval: ennek meghibásodása ugyanis egy folyamat. Szép lassan romlanak a kanyarjellemzők, illetve megnő a fékút is, ezt pedig normál közlekedésben nehéz felismerni.Pedig a lengéscsillapító hibája akár a fékút 20 százalékos megnövekedését is eredményezheti, ez pedig már elegendő ahhoz, hogy vészhelyzetben a gépjárművünk ne álljon meg időben és baleset történjen. A keréknyomás szintén rendszeresen ellenőrizendő, ahogyan a kerekek állapota is: egy szálszakadt gumi vagy egy kissé megütött felni az általa keltett rezonanciákkal ugyanúgy tönkreteheti a lengéscsillapítót és a toronycsapágyat, mint a nem megfelelő abroncsnyomás.Ahhoz, hogy utunk során mindig a legnagyobb biztonságban legyünk, a Bárdi Autó szakértői azt tanácsolják, hogy évenként vagy 20 ezer kilométerenként szervizben ellenőriztessük a futóművet és az abroncsokat. Ilyenkor a szemrevételezés mellett különösen fontos a vizsgálópadon történő ellenőrzés is, amely során a lengéscsillapítók állapotára is fény derül. Ennek az alkatrésznek az átlagos élettartama 80 ezer kilométer, így ekkora futás után mindenképpen javasolt a cseréje.Ha az utak állapotán ugyan nem is tudunk változtatni, a későbbi problémákat azért elkerülhetjük: körültekintő vezetéssel minimalizálhatjuk a kátyú okozta károkat, az időszakos átvizsgálással pedig időben kicserélhetjük az elhasználódott alkatrészeket. Ha mégis megtörténik a baj, akkor nem árt, ha van a csomagtartóban pótkerék, amelynek felszerelése után folytathatjuk utunkat a legközelebbi szervizig.