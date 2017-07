Robottaxival kísérletezik a Continental

A német autóipari alkatrész és berendezés beszállító konszern, a Continental önvezető robottaxi technológia kifejlesztésén dolgozik.



Andree Hohm projektvezető szerint a robottaxik jelenthetik a legjobb megoldást arra, hogy a jövőben is biztosítani lehessen az egyéni közlekedést a nagyvárosokban, amelyek jelenleg már a személygépkocsik dugójába fulladnak bele. "A nap 23 órájában üresen álló és értékes területet elfoglaló személygépkocsik helyett sokkal praktikusabb megoldás vezető nélküli robotjárműveket folyamatosan működtetni" - mutatott rá.



A Continental frankfurti telephelyén kísérletezik "CUbE" ("Continental Urban mobility Experience") járművével, elsősorban a biztonságos üzemeléshez szükséges tartalék fékrendszerek és szenzorok kifejlesztéséhez.



A Continental nemrégiben hozta nyilvánosságra, hogy csatlakozott a BMW által tavaly életre hívott önvezető autó fejlesztő együttműködéshez, amelyben az Intel és az izraeli Mobileye is részt vesz.



A Daimler autógyártó konszern és a Bosch autóipari beszállító az idén áprilisban jelentette be együttműködését teljesen automatizált önvezető járművek kifejlesztésére.