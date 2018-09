Önvezető autójövő: 5G-n közvetített a Vodafone

A Vodafone Magyarország elvitte a jövőt a 2018-as Internet Hungary konferenciára: a telekommunikációs vállalat elsőként az országban 5G tesztkapcsolaton keresztül közvetített valós idejű online videós tartalmat, amit HD minőségben streamelt a világhálóra.A Vodafone budapesti székházában zajló HearthStone Magyar Kupa tartalmát a siófoki kihelyezett stúdióban valós időben vágták és kommentálták, az adás pedig ezt követően 5G tesztkapcsolaton keresztül került fel a világhálóra, ahol az érdeklődők a Twitch felületén, a Fusion TV csatornáján követhették.Ezzel a vállalat egy lépéssel közelebb vitte az országot egy olyan jövő felé, amelyben az egymással is kommunikáló önvezető autóknak köszönhetően jelentősen javul a közlekedésbiztonság, az orvosok távolról is képesek műteni, egy művészeti vagy sportesemény több kameraállásból és nézetből megtekinthető, a tanulás pedig interaktívabb és hatékonyabb lesz, mint valaha.A keskeny sávú IoT hálózatot (NB-IoT)nemrég történt bemutatásával és most az élő 5G hálózat létrehozásával a Vodafone rövid időn belül két nagyon fontos lépést tett meg annak érdekében, hogy hozzájáruljon Magyarország digitális – és autós – fejlődéséhez.– Közelebb hoztuk a jövőt. Azt, amelyet mi Gigabit Magyarországnak hívunk. A Vodafone ezt követően is egyre nagyobb részt fog vállalni abban, hogy az ország az Európai Unió öt legversenyképesebb gazdaságának egyike legyen és ennek érdekében nagy lendülettel folytatja hálózatfejlesztéseit – mondta el az élő 5G hálózat bemutatója kapcsán Amanda Nelson, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója.