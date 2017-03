Nyárigumi-teszt 2017: hazai terepen ezek most a legjobb abroncsok

Abroncs százalék* értékelés Michelin Energy Saver+ 94% nagyon jó Firestone Roadhawk 93% nagyon jó Bridgestone Turanza T001 Evo 93% nagyon jó Goodyear EfficientGrip Performance 91% jó Debica Presto HP 91% jó Pirelli Cinturato P1 Verde 90% jó Nexen N'Blue 4Season (négyévszakos) 88% jó Michelin CrossClimate (négyévszakos) 88% kielégítő Continental ContiPremiumContact 5 87% kielégítő Használt Michelin CrossClimate (négyévszakos) 87% kielégítő Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (négyévszakos) 87% kielégítő Kormoran Runpro B 86% kielégítő Falken Ziex ZE914 Ecorun 86% kielégítő Firestone Multiseason (négyévszakos) 86% kielégítő Barum Brillantis 2 86% kielégítő Apollo Alnac 4G 86% kielégítő Dayton Touring 2 86% kielégítő Hankook K125 Ventus Prime3 85% kielégítő FortuneFSR801 84% rossz Apollo Alnac 4G All Season (négyévszakos) 83% rossz Nokian eLine 2 83% rossz Hankook Kinergy 4S (négyévszakos) 83% rossz Vredestein Quatrac 5 (négyévszakos) 81% rossz Használt prémium téli gumi 80% rossz Használt (10 éves) prémium nyári gumi 68% rossz

Az esemény célja az volt, hogy a hazai autósok idén se csupán külföldi tesztek alapján tudjanak tájékozódni a jelenleg legnépszerűbb abroncstípusok minőségi sorrendjéről, hanem hazai környezetben mért konkrét eredményekkel is találkozzanak. A minden eddiginél több, 25-féle tesztelt gumiszett között nem csupán nyári, hanem 8-féle négyévszakos és egy használt téli gumi is szerepelt, biztosítva a teljes körű összehasonlíthatóságot.Az idehaza legnépszerűbb, 195/65 R15 méretű abroncsokat mérő idei teszt során mind a száraz, mind a vizes úton való megállást vizsgálták 60 km/óra mellett. Ezen kívül sor került a kanyarsebesség, a gördülési ellenállást mutató kigurulás, a zajszintek, sőt, a kopásállóság mérésére is.„Az idei mérések is azt igazolták, hogy a jelentősen hosszabb fékút miatt kockázatos nyáron ’lejárni’ a már lekopott profilú téli abroncsokat. Az is kiderült azonban a teszten, hogy az előírásoknak megfelelő, de márprodukál – hívta fel a figyelmet Katona Mátyás, a Használtautó.hu csoport autós magazinjának főszerkesztője. –Mivel a teszt eredménye szerint már nem egészen 15 ezer forintért (vagyis négyes szettben kevesebb mint 60 ezerért) vehetünk ’nagyon jó’ minősítésű vadonatúj abroncsot is, mindenképpen meg kell fontolni, érdemes-e vállalni a nagyon régi gumik használatából fakadó kockázatot."A teszt azt is megmutatta, hogy az egyes új nyárigumiszettek között is gyakran 10-15 százalékos eltérések mutatkoznak az egyes fékutak hosszát tekintve, vagyis a megfelelő gumi kiválasztásakor sem árt az árcédula mellett az egyéb jellemzőket is megvizsgálni.A négyévszakos gumik közül nyári körülmények között több is igen jó eredményt tudott elérni. Ha azonban ezek árát és fokozottabb kopását is számításba vesszük, akkor hüvelykujjszabályként megállapíthatjuk, hogy az átszerelések okozta többletköltség megspórolása inkább az átlagosnál kevesebbet autózóknak éri meg, miközben ezek az abroncsok képtelenek minden körülmény között olyan teljesítményt nyújtani, mint nyáron egy jó nyári, illetve télen egy jó téli gumi.Mivel az egyes szempontok szerint igen eltérő sorrendet értek el a vizsgált abroncsok, arra a kérdésre, hogy összességében melyik abroncs teljesített a legjobban, csak a különféle mért teljesítmények súlyozásával kaphatunk választ. Az összértékelés élére például olyan abroncs került, amely egyik vizsgálati szegmensben sem a legjobb, ám mindenhol stabilan jó eredményt hozott. A magyar átlagos nyári útviszonyoknak megfelelően a száraz úton mért fékutak 30 százalékos, a nedves aszfalton mért fékutak 20 százalékos, a kopásállóság 15 százalékos, a száraz és a vizes kanyarjellemzők, valamint a kigurulás 10-10 százalékos, míg a zajszint 5 százalékos súlyozásával értékeltük a kapott eredményeket. Ennek alapján így alakult a hazai Nyárigumiteszt 2017 sorrendje:*: százalékos pontszám, a teszten tapasztalt legjobb jellemzőkhöz viszonyítvaFontos kiemelni, hogy az egyes szempontok eltérő súlyozása változtathat a fenti sorrenden. A súlyozás módosítására a teszt részletes eredményeit ismertető oldalon mindenkinek lehetősége van.A teszt további részletes eredményeitalálhatók.