Milliárdokat költ járműtechnológiai fejlesztésekre Kínában a Volkswagen

A Volkswagen nagy hangsúlyt helyez az elektromos mobilitási és autonóm közlekedési járműtechnológiára a világ legnagyobb autópiacán, ezért helyi partnerekkel együtt 2022-ig 15 milliárd eurót fordít fejlesztési beruházásokra Kínában - jelentette be kedden a héten nyíló Pekingi Autószalon előtt a Volkswagen konszern múlt héten kinevezett új vezérigazgatója, Herbert Diess, és Jochem Heizmann, a konszern kínai üzletének vezetője.A Volkswagen Pekingben mutatja be helyi közös vállalati partnerével, a JAC autógyárral a kínai piacra szánt elektromos autóját, a Solt. A Sol márka első modellje, az E20X kompakt SUV az év második felében jelenik meg. A kínai piacon a SUV és a kompakt SUV a legkeresettebb modellváltozat, amelyek az idén az összes eladásoknak a felét, vagy akár többet is kitehetik.A wolfsburgiak által beharangozott milliárdos beruházás a gyártás mellett a digitalizációs és a mobilitási szolgáltatások fejlesztését is szolgálja. Ilyen lesz például egy autóbérlési közös vállalkozás létrehozása is a kínai Shoqui vállalattal.

Célunk, hogy az élvonalban járjunk a jövő mobilitását meghatározó összes kulcsfontosságú területen.

- jelentette ki Jochem Heizmann.Kína az elektromos autók legnagyobb piaca és az eladásokban az elmúlt években minden más térségnél nagyobb növekedést ért el. Kína azonban nem csak a nagy értékesítési volumen miatt számít fontos piacnak - mutatott rá Herbert Diess -, hanem sokkal inkább azért, mert innen indulnak el a hálózatra kötött járműtechnológia és az elektromos mobilitás legújabb trendjei is.A pekingi kormány a gazdasági ösztönzők mellett újabban adminisztratív eszközökkel is az alternatív hajtású járművek elterjesztésére törekszik. Az olyan szmoggal sújtott urbanizált területeken, mint amilyen például Peking is, szinte már lehetetlen új rendszámtáblát szerezni robbanómotoros autókhoz, az elektromos autók vásárlói viszont még támogatásra is számíthatnak. Az autógyárakra pedig 2019-től kvótát határozott meg a kormányzat az elektromos és más alternatív hajtású járművek gyártására.Vannak azonban a pekingi kormánynak a külföldi gyártók és az autóipari szakemberek, illetve a kereskedelmi diplomácia által is erősen kifogásolt intézkedései is. Ilyen például a kötelezettség az autóakkumulátorok beszerzésére helyi cégektől, amivel autóipari szakértők szerint Kína domináns pozícióra kíván szert tenni az elektromos mobilitást kiszolgáló akkumulátor ágazatban.Kínában 2017-ben 770 ezer tisztán elektromos és plug-in hibrid elektromos személygépkocsit értékesítettek, ezek túlnyomó részét helyi gyártók állították elő.