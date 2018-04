Még nem késő, megéri váltani nyári abroncsra

paramétereiben ne térjen el az új abroncs a használtaktól. Ügyeljünk arra, hogy legalább tengelyenként ugyanolyan abroncs legyen felszerelve, ezt a KRESZ is előírja.

Téli-nyári, defekttűrő-normál abroncsok nem lehetnek egy autón (még külön tengelyen sem), ezen esetekben ugyanis tengelyenként eltérő lesz a jármű viselkedése.

Összkerékhajtású autó esetén mindig négy abroncsot kell cserélni (a hajtáslánc sérülésének elkerülése végett).

Az új abroncsot mindig a hátsó tengelyre szereltessük. Az első tengelyre szerelt új gumi hamis biztonságérzetet ad, és veszélyes helyzetbe kerülünk, ha az autó fara kicsúszik. Mindig könnyebb az első tengely megcsúszását korrigálni.

A nyári és a téli abroncsok cseréjének természetesen megvan a maga oka. Eltérnek egymástól fontos paraméterekben, legyen szó a mintázatról vagy akár az összetételről. Összetevőiknek köszönhetően a téli abroncsok 7°C alatt is megőrzik rugalmasságukat, emellett ezek futófelületén apró lamellákat alakítottak ki, amelyekkel havas úton stabilabban lehet tartani a gépjárművet. Ami azonban télen előnyt jelent, az nyáron kellemetlen meglepetéseket okozhat.A téli abroncsok puhább keveréke a nyári használat során jóval nagyobb mértékben melegszik A futó keverék túlzott melegedése és a sűrű lamellás mintázat miatt melegben jelentős teljesítmény csökkenést fogunk tapasztalni. Megnő a féktáv, a kanyarstabilitás jelentősen romlik, emellett alulkormányzott lesz az autó. Egy kiélezett forgalmi helyzetben – amikor gyors irányváltásra vagy erős fékezésre van szükség – igen kellemetlen eredményt hozhat. Sokan negatívumként csak az idő előtti elhasználódásra gondolnak, pedig sokkal fontosabb a teljesítménycsökkenés hatása. A nyári abroncsok gumikeveréke sokkal keményebb, mintázatuk nem, vagy csak minimálisan lamellázott. Minden tulajdonságuk a száraz/vizes aszfalton való tapadást és a stabilitást szolgálja. Jóval magasabb üzemi hőmérsékletre tervezik őket, mint a téli abroncsokat. Gondoljunk csak bele, milyen hőterhelés éri nyáron az 50-60 fokos aszfalton azt a téli abroncsot, melynek téli körülmények között az üzemi hőfoka maximum 10-20 C°. A gyors kopás és a magasabb üzemanyag-fogyasztás csak a „hab a tortán".Akármennyire napi használatban van a gépjármű, a vezetési élmény meghatározó része marad az utazásnak. A téli abroncs használatának egyik kézzelfogható jele melegben a már alacsonyabb sebességnél is érzékelhető magasabb gördülési zaj. Emellett a vezetési élményhez sokunk számára az is hozzátartozik, hogy az autó az elvárásainknak megfelelően viselkedik: egyértelmű kormányreakciók, az autó teljesítményéhez mérhető gyorsulás és fékhatás vagy a megfelelő kanyarstabilitás. Nem véletlenül használnak az autóversenyzők is a hőmérsékletnek megfelelő gumikeverékű abroncsokat.Kezdjük az alapoknál, mint például a méret, a terhelési (maximális terhelhetőség) és a sebesség index (megengedett legnagyobb sebesség) (pl.: 205/55R16 91W). Az abroncs terhelési és sebesség indexe nem térhet el lefelé a gyári első szerelt abroncsétól. Téli gumiknál minimálisan csökkenthető ugyan a sebesség index, de a terhelési ott sem. Fontos, hogy nyári felkészülés esetén mindkét értéknek stimmelnie kell. Ideális esetben négy abroncsot cserélünk, ilyenkor könnyű a dolgunk. Ha megfelel a kellő paramétereknek az új szett nyári abroncs, akkor szakszervizben kell felszereltetnünk.Legyünk tisztában azzal, hogy a sok segédelektronikát tartalmazó autókat megzavarhatja, ha csak két abroncsot cserélünk le. Ilyenkor ugyanis a két tengely közti forgáskülönbséget az elektronika csúszásnak értelmezi és folyamatosan beavatkozik. Ha ilyet tapasztal, cserélje le a másik két abroncsot is.A hatósági előírásoknak megfelelően a gumiabroncs futófelületének minimálisan 1,6 milliméternek kell lennie, ennél kopottabbal közlekedni szabálytalan és nem mellesleg életveszélyes. Az abroncs kopásával folyamatosan nő az aquaplanning (vízen felúszás) esélye is. Ezért a Hankook a biztonságos közlekedés érdekében azt javasolja, hogy három milliméteres profilmélység elérésekor cseréljen nyári abroncsot.Egy jó szakember naponta találkozik olyan esetekkel, melyekkel a gépjármű tulajdonosa talán soha. Ezért minden felszerelés előtt alaposan nézessük át szakértővel az abroncsainkat a lehetséges sérülések, rendellenességek végett. A 10 évnél öregebb abroncsokat ne szereljük fel, függetlenül a maradék profilmélységtől. Mivel a futómű alapvetően befolyásolni tudja a gumiabroncsok kopását, így azok kihasználása és élettartamuk meghosszabbítása érdekében beállítás is szükséges lehet. A hibás futómű a teljesen új nyári abroncsokat is veszélyezteti, hiszen felgyorsítja azok elhasználódását. Emellett érdemes az abroncs felszerelésekor a futómű ellenőrzését is elvégeztetni.Innentől már csak a legfontosabb van hátra: 2-3 hetente ellenőrizze a nyomást az abroncsokban, (hideg állapotukban) és élvezze a biztonságos autózást.