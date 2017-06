Kiszerettek a dízeles autókból a vevők

Az év eleje óta látványosan tovább esett a dízelmotoros autók népszerűsége a használt autót keresők körében. A Használtautó.hu vezető autós portál adatai szerint míg két évvel ezelőtt másfélszer annyian kerestek dízeles autókat a potenciális vevők, mára ez az arány szinte teljesen átfordult a benzines autók javára.Az alsó- és felső-középkategória leggyakoribb modelljeinek hirdetési árait vizsgálva megállapítható, hogy az újonnan még 10-20 százalékkal drágábban megvásárolt dízeles verziók ára 5-6 év után már 10-20 százalékos lemaradást mutat a benzinesekéhez képest.

Az üzemanyag szerinti bontásban vizsgált keresési statisztikák szerint a dízelmotorok iránti ellenérzés az év eleje óta látványosan fokozódott: míg a tavalyi év második felében nagyjából egyenlően oszlottak meg a keresések a benzines és a dízeles autók között, az előző hónapban már 57:41 volt a keresések aránya a benzinmotoros személyautók javára (a fennmaradó 2 százalékon az alternatív hajtású autók osztoztak).„Ennek a jelenségnek három oka is van" – mutat rá Fodor László, a Használtautó.hu szakértője:

Egyrészt a 2015-ös dízelbotrány óta folyamatosan egyre több gyártó dízelmotorjáról derül ki, hogy az utcai károsanyag-kibocsátása jelentősen meghaladja a laboratóriumi határértékeket. Ezzel párhuzamosan a média arról is hírt ad, hogy néhány éven belül egyre több városközpontból fogják kitiltani a dízelüzemű járműveket, ezt pedig a vásárlók is kockázatként értékelik. Magyarországon ugyanakkor legalább ennyit nyom a latban az a tapasztalat is, amely az elmúlt években gyűlt össze az ellenőrizhetetlen előélettel behozott, zömmel 8-10 éves dízelautók javításának magas szervizköltségeiről. A korszerű dízelrendszerek felújításának egyes esetekben akár a milliós nagyságrendet közelítő elrettentő történetei igen gyorsan beépültek az autós köztudatba.

Az alsó-középkategóriás autók között az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Ford Focus, míg a felső-középkategóriában a Volkswagen Passat, a BMW 3-as széria, és a Ford Mondeo a leggyakrabban gazdát cserélő modell: együttesen a teljes forgalom 42 százalékát teszik ki. A Használtautó.hu e hat modell esetében vizsgálta a hirdetési árakat üzemanyag szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a hatéves korosztály (2011-es forgalomba helyezés) idei évben meghirdetett átlagértékeit hasonlította össze.

A vizsgálat során az derült ki, hogyEgyetlen kivétel a Volkswagen Passat volt: itt a dízeles verzió még meg tudott őrizni egy minimális árelőnyt.„A jelenlegi alacsony üzemanyagárak mellett a dízelautók egyetlen komoly előnye, a kedvező fogyasztás – főként az alacsonyabb kategóriákban – kevéssé érvényesül. Változatlan piaci helyzet mellett tehát nagyobb esélye van annak, hogy az irántuk táplált kereslet tovább csökken majd. A vásárlók érdeklődése ma még elsősorban a benzines alternatíva irányába tevődik át, ám ahogy a villanyautók egyre megfizethetőbbé válnak, már a következő években is egyre inkább arra kell számítanunk, hogy az elektromos mobilitás mindkét hagyományos üzemanyag tekintetében egyre gyorsuló ütemben szívja majd el a keresletet." – ad középtávú kitekintést a Használtautó.hu szakértője.