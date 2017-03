Kínálatának bővítésére készül a Jaguár?

Meglepő felfedezést tett a kanadai AutoGuide kiadvány: több mint két tucat (29) új elnevezést jegyeztetett be a Jaguar Land Rover. Ezek egy része korábbi tanulmányokról lehet ismerős (Stormer), mások a márkával kapcsolatos köznyelvi megnevezés (Landy), de olyan nevek is előfordulnak, amelyek kárpitopciót (Sawtooth) vagy korábban már használt felszereltségi szintet (Westminster, Landmark) takarnak - számolt be a vezess.hu Felfedeztek azonban olyan típusjelzéseket is a bejegyzett elnevezések között, amik azt engedik feltételezni, hogy új modellek bevezetésére készül a Jaguár Land Rover.A lap szerint egészen titokzatos a P-type és T-type, vagy az XE nagyszámú variációja (C-XE, iXE, diXE, XEdi, XEi stb.)A d lehet dízel, az i lehet elektromos, a C kupé (szerepel a listán amúgy a CXF és a CXJ is), de az is elképzelhető, hogy ezeket a típusjelzéseket csak azért védette le a JLR, nehogy konkurensei (értsd: a pimaszul lopó kínai márkák) felhasználhassák ezeket - vélekedik a lap.