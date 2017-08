Kétezer fontot érnek a használt autók a Fordnál

Kétezer font (660 ezer forint) kedvezményt biztosít egyes új járműveire a Ford Nagy-Britanniában a hét évnél idősebb autók cseréjekor. Az intézkedés célja a levegő minőségének javítása.



Ellentétben a BMW és a Mercedes hasonló nagy-britanniai programjaival, a Ford nemcsak a dízelüzemű, hanem a benzines járművekre is kiterjeszti a kedvezményt. A használt autókat egytől egyik bezúzzák, így a cserének azonnali hatása lesz a levegő minőségére - hangsúlyozták keddi bejelentésükkel kapcsolatban.



A Ford decemberig tartó roncsprémium-programja keretében bármilyen használt autót leadhatnak az érdeklődők, akik a különböző egyéb ajánlatokkal együtt akár négyezer fontot is spórolhatnak a személyautók és hétezer fontot a furgonok esetében. Az új járművek ára jellemzően 12 ezer és hozzávetőleg 20 ezer font között mozog.



Andy Barratt, a Ford nagy-britanniai elnöke és igazgatója hangsúlyozta, hogy a levegő minősége fontos kérdés, és a régi autók forgalomból való kivonása része a környezetvédelmi erőfeszítéseknek.



Nagy-Britanniában 2040-től megtiltják a benzin- és a dízelüzemű új személyautók és furgonok értékesítését. A júliusban bejelentett terv része a brit kormány több évtizedre szóló környezetvédelmi programjának és elsődleges célja, hogy a 2040-es évektől már csak elektromos vagy hibrid üzemű autók kerülhessenek forgalomba a szigetországban.



A kormány a különösen szennyezőnek tartott dízelautók számát már az átmeneti időszakban is csökkenteni akarja. A dízelmotoros autók száma a háromszorosára emelkedett az elmúlt másfél évtizedben Nagy-Britanniában, és tavaly elérte a 10 milliót.



Az elmúlt években végzett vizsgálatok kimutatták, hogy jelentősen nőtt a dízelmotorok egyéb szennyezőanyagai okozta megbetegedések és halálesetek száma a legszennyezettebb levegőjű országrészekben, köztük Londonban.



A Ford által bejelentett programhoz hasonlót a közelmúltban nemcsak a BMW és a Mercedes, hanem a Vauxhall is kínált vevőinek, 2015-ben és 2016-ban.