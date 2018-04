Itt az újabb kamu autós nyereményjáték - több, mint 16 ezren dőltek be neki máris

Áprilisi tréfának indult. Kép: Facebook

Terepjárónak kicsit alacsony. Kép: Facebook

Még arra sem vették a fáradtságot, hogy a használtautó.hu vízjelét eltávolítsák a képről. Fotó: Facebook

Április elsején indult útnak egy Mercedes- Benz Hungary nevű facebook oldal, aminek máris több, mint 16 ezer követője van. Vehetnénk április elsejei tréfának is, de azok általában a nap végén véget érnek.Legutóbb valaki a Tesla nevével próbált hatalmas figyelmet és közönséget szerezni. Most úgy döntöttek, Magyarországon valami hihetőbb autómárkával próbálkoznak. A bejegyzések szerint lehet nyerni nem is egy, hanem több Mercedest.Csakhogy több hibát is vétettek. Az egyik, hogy ugyanazt a terepjárós szöveget tették két különböző autóhoz, holott az egyik terepjáró csak.Az előbbiről tudjuk, hogy nem terepjáró, az utóbbi képen pedig még arra sem vették a fáradtságot, hogy a használtautó.hu vízjelét leszedjék valahogy. A kamuoldal még él, akinek ez vicces, ITT nevethet rajta egy nagyot. Az eredeti Mercedes- Benz Magyarország facebook oldala komolyabb kicsit, és valljuk be, ők azért adnak a tartalomra is.