Így autózhat kevesebbért a hidegben!

Mivel a háztartási költségek között 10,7%-kal[1] a harmadik legnagyobb tétel a közlekedés, érdemes odafigyelni az autózással kapcsolatos kiadásokra, főleg ilyen hidegben, amikor jobban esik autóval járni, mint buszra várni, vagy biciklizni.



Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb használtautó-kereskedője, az AAA AUTO mindig kedvező árai mellett nemcsak részletfizetési lehetőséggel és év eleji kedvezményekkel segít abban, hogy az év elején ne terheljük túl a költségvetésünket, de megoszt néhány tippet is azzal kapcsolatban, hogyan spórolhatunk még többet az autózás költségein.



A tanácsok figyelembevételével akár 10-15%-kal is csökkenthetjük az üzemagyag fogyasztásunkat, ami éves szinten akár a 25 ezer forintot is elérheti, sőt mérsékelhetjük a környezeti terhelést is.



Melegítsük be az autót!



Indulást követően néhány percig csak óvatosan vezessünk, hogy az olaj eljusson mindenhová, ahová kell és a motor is bemelegedjen. A meleg motor jobb hatékonyságú működése hozzájárul a jobb fogyasztáshoz.



Vezessünk lassabban!



100 km/h sebesség felett minden 10 km/h 10%-kal növeli a fogyasztást. Tehát ha 100 km/h sebesség helyett 120-szal megyünk, akkor várhatóan 20%-kal több lesz az üzemanyag költségünk.



Ne hirtelenkedjünk!



Ha hirtelen gyorsítva indulunk, vagy kilövünk a lámpáknál, akkor ugyan 2-3 percet nyerünk óránként, de az üzemanyag fogyasztásunk több, mint 30 százalékkal is nőhet.



Ellenőrizzük a guminyomást rendszeresen!



A nem megfelelően felfújt abroncsok hamarabb elhasználódnak és az autónk fogyasztása is magasabb lesz. Hidegben más az ideális abroncsnyomás, mint nyáron. Mivel a gumi belső hőmérséklete a külső hőmérséklettel csökken, a benne lévő levegő összehúzódik, azaz csökken a gumira ható nyomás, ezért ajánlott 0,2 bar nyomást hozzáadni a gyártó által megadott értékhez. Az ajánlott nyomásértéket az autó használati útmutatójában, valamint a vezető oldali ajtó oldalán találjuk, esetleg a benzinnyíláson, vagy a kesztyűtartón olvasható.



Cseréljük rendszeresen a légszűrőt!



Ha a légszűrőt 18-20 000 kilométerenként cseréljük, akkor a nem szennyezett szűrőkön keresztül a levegő könnyebben áramlik a motorhoz és jobb a motor teljesítménye, így akár 10%-kal is csökkenthetjük a fogyasztást.



Tartsuk be a követési távolságot!



Ha az autópályán igyekszünk állandó sebességet tartani, jobb lesz a fogyasztásunk. Ezt elérhetjük úgy is, ha elég nagy távolságot tartunk az előttünk lévő autó és a sajátunk között, hogy egyenletesen és finoman tudjunk gyorsítani és elkerüljük a hirtelen fékezést.



Állítsuk le a motort üresben állás helyett!



Ha 10 másodpercet járatjuk a motor üresben, akkor többet fogyaszt az autó, mintha újraindítanánk a motort. Ha leállítjuk a motort olyankor, amikor 1 percnél tovább várakozunk, az a szén-dioxid kibocsátást és a fogyasztást is csökkenti. 10 perc alatt egy áltagos autó közel 1/3 liter üzemanyagot éget el üresben.



Készítsünk útvonaltervet előre!



Az 5 kilométernél rövidebb utak a leginkább környezetszennyezők, mivel a motor nem éri el az üzemi hőmérsékletet. Ha több dolgot intézünk el egymás után, a szén-dioxid kibocsátásunkat és a fogyasztásunkat is csökkenthetjük akár 20-50 százalékkal (ahhoz képest, mintha többször ugyanonnan indulva külön-külön tennénk meg ugyanazt a távolságot).



Ne cipeljünk felesleges súlyt az autóval!



Minden felesleges kilogramm, amit autónkkal cipelünk 2%-kal csökkenti az üzemagyag hatékonyságot, tehát pakoljuk ki a felesleges dolgokat a csomagtartóból és tisztítsuk le a havat és a jeget is. A tetőcsomagtartót csak akkor szereljük fel, ha szükséges.



Használjunk magasabb sebességfokozatot!



A magasabb sebességfokozat használatával üzemanyagot takaríthatunk meg és a motort is kíméljük.