Hatodik alkalommal is tud újat mutatni a ,,Magyarok a világ járműgyártásában" című kiállítás

Az Autós Nagykoalíció szervezésében zajló esemény immár hatodik alkalommal vonultat fel ismert, nem ismert vagy elfeledett találmányokat, melyek hátterében magyar mérnökök és formatervezők állnak. Az esemény különlegessége, hogy idén már nemcsak a közúti járműveké a főszerep, hanem teret kapnak a vízi és légiközlekedés magyar vonatkozású, világraszóló innovációi is.Az alig két hónap múlva kezdődő esemény részleteiről Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke és a kiállítás ötletgazdája az alábbiakat nyilatkozta:

A járműgyártás történelme során mindig is kiemelkedő hazai mérnöki tudás előtt kívánunk tisztelegni a március 23-án 13 órától kezdődő élő show-ba meghívott vendégeinkkel és 1300 négyzetméteres kiállítással. Az előző évekhez hasonlóan, idén is a járműipar Oscar-díjasaival beszélgetünk a színpadon, akik személyes bizonyságukkal igazolják, hogy mottónk – miszerint, ha elég szorgalmas és tehetséges vagy, eljuthatsz a világ tetejére – nemcsak egy frázis. Nem utolsó sorban a visszatekintéssel és személyes történetekkel deklarált célunk a járműipar világát szerethetővé tenni a pályaválasztás előtt álló fiatalok és szüleik számára, valamint bemutatni az autóiparhoz kapcsolódó képzések nyújtotta perspektívákat.

Az élő show és a tárlat programjáról korábban elmondottakat a házigazda az alábbi részletekkel egészítette ki: „. Kiállításra kerül egy Stelvio Quadrifoglio, mely fékvezérlő egységének fejlesztése és sorozatgyártása a Continental budapesti központjában zajlik."Az elektro-hidraulikus MK C1 rendszerben a fékerősítőt és a vezérlőt (ABS és ESC) egy kompakt, súly-hatékony modulba építették be a hazai mérnökök, így az sokkal gyorsabban képes a féknyomást előállítani, mint a hagyományos hidraulikus rendszerek. A új Guilia-ban is használt rendszer megfelel a fejlett vezetői asszisztenciák által támasztott fokozott nyomásdinamikai követelményeknek is, továbbá a rekuperatív fékrendszerek és a nagyteljesítményű SUV-ok műszaki elvárásainak minden további módosítás nélkül megfelel a fődarab., amely a modell hetvenedik születésnapja tiszteletére készült. Az üvegszálas műanyag panelekből, fémszerelvényekből, lámpatestekből és a hozzájuk tartozó elektromos vezetékekből álló átépítő készlet segítségével az aktuális Citroen Jumper retró furgonná alakítható át. A készletet az olasz Caselani Automobili gyártja a Cremonához közeli Sospiro-ban és ugyanitt kerülnek átalakításra az olaszországi SEVEL gyárból érkező Citroen Jumperek. A tervek szerint a négyféle különböző hosszban és kétféle magasságban rendelhető áruszállító és a 9 személyes mikrobusz verzió mellett Camper, Campervan, kétféle Food truck, autómentő és 4x4-es változat is készül majd a nosztalgikus Type H-ból.Fabrizio Caselani és cége, amely – a Type H furgonok mellett – hajóipari beszállítóként különféle üvegszálas műanyag elemeket gyárt, a terv indusztrializálását végezte.Végül, de nem utolsó sorban, melyet Árgyelán Aurél és Mészáros József 2008-ban született ötletük megvalósításaként készítettek.Az SC-200-as gyrocopter egy 150 órás kísérleti üzemeltetést követően kapta meg a típusalkalmassági bizonyítványt (2013-ban), melynek birtokában megkezdődhetett a sorozatgyártás. A cég története pedig már csak azért is sikertörténet, mert a magyar repülés alig 110 éves történelme nem igazán bővelkedik helikopterek gyártásában elért üzleti sikerekkel – tudtuk meg Knezsik Istvántól.A hazai gyrocopter hajtóműve egy 125 lóerős Rotax 91-es UL blokk, rotorja 8,4 méter átmérőjű, maximális felszálló súlya 560 kg, legnagyobb sebessége pedig 165 km/h. A világ negyvenezres gyrocopter állományának professzionális, versenyképes árú magyar tagja tehát megtekinthető lesz március 23-25 között a Hungexpo G-pavilonjában.