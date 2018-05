Forró helyzet a kocsiban? Kerüljük el egyszerűen!

A téli és a nyári vezetési körülmények, illetve útviszonyok egészen eltérőek, és ha ezekhez nem alkalmazkodunk, az akár balesethez is vezethet. A LeasePlan flottakezelő cég szakértői bemutatják azt az öt területet, amely mindenképpen figyelmet igényel a biztonságos nyári autózás előkészítésében.Aki még nem cserélte le téli gumiját, annak ideje gyorsan időpontot foglalnia a szervizben. A szakértők szerint ugyanis +7 Celsius fok felett már a nyári szettet érdemes használni. Tavaly az autósok közel ötöde közlekedett téli gumival nyáron is , ami felelőtlenségnek számít, hiszen azokat más jellegű használatra tervezték. Az abroncsgyártók eltérő technológiát, anyagösszetételt és mintázatot alkalmaznak a kétféle guminál, hogy a téli abroncsok a csúszós, havas, nyálkás úton biztosítsanak jobb tapadást, míg nyári párjaik a száraz felületen teljesítenek jól. Ha téli abroncsokkal vezetünk +7 fok felett, akkor megnőhet a fékút, nehezebben kormányozható a kocsi, amely kevésbé lesz stabil a kanyarokban. Összességében romlik a vezetési élmény, és a pénztárcánk is megérzi a helyzetet, mivel többet fogyaszt a motor, és a gumi is gyorsabban kopik.A gumival együtt az ablakmosó folyadékot is érdemes lecserélni, hiszen nyáron semmi szükség a fagyálló hatásra, amit a hideg időszakra szánt, drágább oldatok kínálnak. A nyári keverékek ráadásul olyan összetevőket is tartalmaznak, amelyek oldják a szerves anyagokat, így jóval könnyebb a szélvédőre csapódott bogarak eltávolítása.Mielőtt újra elkezdjük napi szinten használni autónk légkondicionálóját, célszerű előbb kitakaríttatni a rendszert egy megfelelő szervizben. Káros lehet ugyanis az egészségre és kellemetlen szagokat is okoz, ha gombák és baktériumok telepednek meg a klímában, és azokat a készülék befújja az utastérbe.A gombák gyakran a rendszerben pangó kondenzvízben szaporodnak el, ezért megjelenésüknek azzal is elejét vehetjük, ha okosan használjuk a berendezést. Ha érkezés előtt néhány perccel kikapcsoljuk a klímát, és csak a szellőztetőmotort működtetjük, akkor a megállásig van ideje megszáradni a lecsapódó párának, így az már nem szolgál a gombák melegágyaként.A jogosítvány megszerzésekor mindannyian azzal kezdtük a forgalmi vizsgát, hogy még elindulás előtt ellenőriztük a világító- és fényjelző berendezéseket, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblákat, a fékberendezéseket és a kormányt. A KRESZ előírása szerint ezeket a vizsgálatokat naponta meg kellene tenni. Bár ez a rendszeresség nem igazán életszerű, érdemes lehetőségeinkhez mérten minél gyakrabban megejteni az ellenőrzéseket.Szintén fontos, hogy komolyan vegyük a műszerfal figyelmeztetéseit. Pirosan világító jelzéseknél inkább el se induljunk a járművel, a sárga ikonokat látva pedig egyeztessünk időpontot a szervizzel, hogy kivizsgálják a probléma forrását!Ha nyaralni is autóval szeretnénk menni, vagy bármilyen más, hosszabb útra készülünk, a csomagoláson kívül a járművel kapcsolatos teendőket is érdemes előre átgondolni. Becsüljük meg, hogy körülbelül mekkora távot fogunk megtenni, és ha ez alapján várhatóan túllépjük a gyártó által előírt karbantartási periódust, akkor inkább még indulás előtt gondoskodjunk az esedékes szervizről. Akár egy-két hónappal előre tanácsos lefoglalni az időpontot a műszaki vizsgához vagy a kötelező szervizhez, hogy akkor se csússzunk ki a határidőből, ha a nyári szabadságolások miatt éppen kisebb a műhely kapacitása. Egyéb munkák, például kisebb karosszéria- vagy szélvédő-sérülések javíttatása esetén különösen ajánlott előre tervezni és egyeztetni a szervizzel, hogy az autó biztosan elkészüljön az utazás idejére.Ha külföldre utazunk, arról is érdemes előre tájékozódni, milyen szabályok, közúti előírások, pályahasználati díjak, sebességkorlátozások és parkolási rend van érvényben azokban az országokban, amelyeken áthaladunk. Ahogyan hazánkban, úgy külföldön sem ment fel senkit a következmények alól, ha nem ismeri a szabályokat, ezért fontos, hogy tisztában legyünk az esetleges eltérésekkel. Amennyiben olyan kocsit használunk, amely mellé assistance szolgáltatás is jár, célszerű azt az indulás előtt legalább egy munkanappal kiterjeszteni a célországokra is. Így meghibásodás esetén gondoskodnak járművünk mentéséről, és csereautót is kapunk.Kényelmünket és biztonságunkat egyaránt növeli, ha rászánjuk a szükséges időt és energiát a felkészülésre, ezért nem érdemes sokáig halogatni ezeket a lépéseket. A LeasePlan ügyfelei számára egyszerűbb a folyamat, mivel a lízingelt autókhoz automatikusan jár a szerviz, ill. a gumiabroncs-csere, a karbantartásra pedig egyszerűen bejelentkezhetnek telefonon vagy az online felületen . Ugyanakkor nekik is fontos előre tervezni és figyelembe venni a nyári, tipikusan hosszabb vállalási időket, hogy mindenki nyugodtan indulhasson el a nyári szabadságára.