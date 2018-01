Fókák az utakon, avagy itt a Kis Magyar Autóbecenév Körkép

A kitöltők 27%-a nevezte el kocsiját, tehát minden negyedik autó kapott becenevet. A klasszikusok mellett egészen extrém válaszok is érkeztek, amikből nem csak az derült ki, hogy mik a legnépszerűbb elnevezések, hanem az is, hogy a magyar gépjármű tulajdonosok névadásban elképesztően kreatívak. Szuzi mindent visz Vannak becenevek, amik elterjedtek kis hazánkban, a Toyoták Totya néven, a Citroënek pedig sokszor Citromként futnak, a Mercedesek Mercik, a BMW-k Bömbik, a Fordok Fókák, az Opelek Opik, de népszerűségben mindent visz a Szuzi becenév, mely természetesen a Suzukikat illeti. Számtalan Villám és Nyíl, mindenféle színben, de sok Öreglány is szeli az utakat, közülük a legöregebb ’83-as „születésű", de egy tavalyi, egyéves kocsi is ezzel a becenévvel fut. A klasszikusok listáját zárják a színhez kapcsolódó nevek; népszerű a Piroska, Zöldség, Sárga, Kékség, Szürke elnevezés, de olyan is van, aki eggyel tovább gondolva a Barnadett nevet választotta vélhetően barna Opeljének.

Škodálatos és Taylor Swift Vannak, akik a szóviccekre esküsznek, így kerülhet a magyar pályákra egy Škodálatos nevű Škoda, vagy Carlos, a latin Rover. Egy kreatív tulajdonosnak a Szuzi nem felelt meg a Swiftjére és az énekesnő után Taylor Swift-nek nevezte el járművét.

Az erő velük van A csillagok nem csak a mozivásznon háborúznak, a Star Wars népszerűsége az aszfalton is töretlen. A Millenium Falcon, az Ezeréves Sólyom és a Csillagromboló is népszerű becenevek, de vannak akik Padawannak vagy egyszerűen Vader nagyúrnak nevezik gépjárművüket. Ha valaki nem rajongó, de szerette volna kifejezni, hogy az erő a kocsijával van, az olyan nevet választott, mint a Mennydörgő, a Csapásmérő, a Sivatagi Vihar, a Vadállat vagy a Fenevad.

Puhaság Uraság és Szégyen Gyalázat Cuki, Nyuszó, Cukorborsó, Hercegnő, Szépség, Gyöngy, Picúr, Szerelmem, Drágaság, Bébi, Cica, Csajszi… Sokan a párjukat sem illetik olyan kedves becenévvel, mint a kocsijukat. Még Puhaság Urasággal is találkozhatunk az utakon. Azonban meglehetősen sokan adnak nem túl kedves, vagy kifejezetten goromba nevet, Szörnyeteg, Csatahajó, Szégyen Gyalázat, Romhalmaz, Pénznyelő, Rettenetes, Roncs, de Butamobil is akad, egy Maruti 800-as pedig Tejesdoboz néven fut.

Különcök mindig vannak Teljesen egyedi nevekkel is találkozhatunk az utakon, melyeknek nincsen párjuk: Disznószállító egy egyéves Mitsubishi, Pontius Pilatus egy hétéves Opel, Kádár elvtárs pedig meglepő módon nem egy W126-os Mercedes, hanem egy 2006-os Toyota, de Škodri Jóska, Dengelendi Boldizsár és Vitara Vilmos is színesítik a Kis Magyar Autóbecenév Körkép skáláját.