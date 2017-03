Ezekre figyeljen, ha kátyúba hajtott!

A KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület tapasztalatai szerint tavasszal jelentősen megnő a kátyúk okozta kárbejelentések száma. Bár már az év elején is megszaporodtak a kátyú- és defektkárok, korábbi adataik azt mutatják, hogy márciustól májusig körülbelül duplájára nőnek ezek a bejelentések. Így, aki szeretné elkerülni, hogy az úthibák okozta autókárokat saját zsebből kelljen rendeznie, érdemes még most kiegészítő biztosítást kötnie rá.



A következőkben a biztosító azt is összeszedte, mire célszerű figyelni a helyszínen, hogy a kárrendezésnél ne legyen probléma.



1. Ha már kátyúba hajtottunk, a hiteles bizonyításhoz mindenképpen ki kell hívni a helyszínre a rendőrséget, akik jegyzőkönyvét a kárbejelentés részeként csatolni szükséges.



2. Fontos, hogy még a helyszínen készítsünk néhány fényképet az érintett útszakaszról, a kátyúról és a sérült járműről. A kátyú fotózásánál használjunk valamilyen referencia eszközt (például öngyújtót vagy töltőtollat), amelyhez viszonyíthatjuk a kátyú méretét és mélységét. A sérült gépjárműről készült fotónál lényeges az is, hogy látszódjon a rendszáma, hogy egyértelműen beazonosítható legyen.



3. A kárigény bejelentése előtt még célszerű meglátogatni a javítót is, ahol kérjünk egy legalább anyag- és munkadíj szinten, tételesen megbontott javítási számlát, vagy javítási kalkulációt.