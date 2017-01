Erre figyeljen, ha autóba ül a nagy hidegben!

A nagy hidegben a gépkocsivezetőknek is fel kell készülniük a téli közlekedésre - hívta fel a figyelmet Pintér József, a Magyar Autóklub közlekedésbiztonsági szakág igazgatója hétfőn az M1 aktuális csatornán.



Az extrém körülmények miatt fontosnak nevezte, hogy az autósok a hosszabb utat előre tervezzék meg, az apróbb részletekre is odafigyelve. Célszerű például indulás előtt teletankolni a gépjárművet - jelezte.



A szakértő kifejtette, hogy rétegesen kell öltözködni és nem tanácsos télikabátban vezetni. Ebben még a biztonsági övet is nehéz bekapcsolni, és a vezetést is akadályozhatja - jegyezte meg. Hozzátette, hogy nem javasolja a kapucni viselését vezetés közben, mert a perifériás látást akadályozza, és így balesetveszélyes.



Célszerű felkészülni az elakadásra is - mondta, javasolva, hogy a hideg időben vigyenek magukkal az autósok meleg teát termoszban, továbbá jó ha van az autóban hólánc, kesztyű.