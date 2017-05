Erősít az elektromos járművek piacán a Volkswagen

A Volkswagen két tisztán elektromos modellel van jelen a magyarországi autópiacon, az e-UP! kisautóval, valamint az e-Golffal, a limuzin friss változata most jelenik meg a kereskedésekben.



Németh Balázs jelezte, a márkának sikerült profitálnia az elektromos hajtású gépkocsik vásárlását támogató kétmilliárd forint keretösszegű állami programból: a tavaly október óta rendelkezésre álló forrás segítségével beszerzett gépkocsik 26 százaléka Volkswagen volt.



Megjegyezte: a piaci erősödéshez hozzájárulhat az autómegosztási (carsharing) szolgáltatást nyújtó budapesti startup vállalkozás sikere is. A Greengo jelenleg 75 e-UP!-pal működik, és már az idén 25 új autóval bővítené járműparkját.



A márkaigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy az elektromobilitás terjedése kihat a márkakereskedői és szervizhálózatra is.



Tájékoztatása szerint Magyarországon jelenleg öt VW márkakereskedő rendelkezik e-modellek kereskedési jogával, számuk már az idén 10-15-re bővülhet. A jövő év végére a budapestiek mellett várhatóan valamennyi megyeszékhelyen lesz olyan kereskedés, amely forgalmaz elektromos járművet. Ez a jog 3-5 millió forintos beruházással megszerezhető - jegyezte meg.



Németh Balázs rámutatott, hogy az elektromos autók terjedése át fogja alakítani a szerviztevékenységet is. Nem lesz szükség egyes munkákra, így például olajcserére - említette. A VW hivatalos szervizei közül jelenleg hat alkalmas az e-járművek javítására, számuk rövid időn belül 20-25-re emelkedik.



A márkaigazgató emlékeztetett arra, hogy a Volkswagen konszern elkötelezte magát az elektromobilitás iránt, folyamatban lévő fejlesztései is ebbe az irányba mutatnak. A márka 2020-tól már 30 különféle elektromos hajtású modellel lesz jelen a piacon, 2025-re módszeresen elektromossá alakítja termékportfólióját. Akkorra a márka éves eladásának 30 százalékát tehetik ki az elektromos gépkocsik. Ebben nagy szerepet szánnak a 2016-os párizsi autókiállításon bemutatkozó I.D. elektromos autónak, amely később önvezetésre is képes lesz.



Németh Balázs véleménye szerint a magyarországi újautópiac két-három éven belül elérheti a 150 ezer darabot, azt a szintet, amelynél az importőrök számára újra rentábilis a gépkocsi-értékesítés. A Volkswagen a modellpaletta idei erőteljes frissítésével jó pozícióból várja ezt a fordulópontot - emelte ki.



A Volkswagen márka 14 ország több mint 50 helyszínén gyártja járműveit, 2016-ban mintegy 5,99 millió gépkocsit állított elő. Jelenleg világszerte 218 ezer dolgozót foglalkoztat, 7700 márkakereskedése pedig 74 ezer embernek ad munkát.