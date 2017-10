Ellenőrzésre hív vissza 1,2 millió autót a Nissan

A japán közlekedési minisztérium és a Nissan vizsgálatai szerint az autógyár mind a hat üzemében Japánban végeztek minőségi ellenőrzést a feladat ellátására nem jogosult szakemberek. A hat üzemből ötben pedig felmerült annak a gyanúja is, hogy még a dokumentumokat is meghamisították a gyakorlat elleplezése érdekében.



A Nissan 2014 januárja és 2017 szeptembere között Japánban készült 1,16 millió autót hív vissza szakszervizekbe ellenőrzésre. Az érintett 38 modell és modellvariáció között szerepel a Note kompakt, a Serena egyterű, a Leaf elektromos autó, valamint a Murano szabadidő terepjáró, illetve további tíz, a Mazda Motor Corp. és a Suzuki Motor Corp. számára gyártott autó is.



A visszahívási akció 25 milliárd jen (189 millió euró) költséget jelent a Nissannak. A visszahívott járművek mellett a márkakereskedői hálózatnál lévő 34 ezer autót is ellenőrzésnek vet alá a Nissan.