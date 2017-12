Elképesztő mennyire jól néz ki az új F1-es Alfa Romeo - Képriport

Korábban mi is megírtuk, hogy 30 év után visszatér a Forma 1-be az olasz márka.Most bemutatták, mibe ülhet be jövőre Marcus Ericsson svéd Forma-1-es pilóta és monacói csapattársa, Charles Leclerc.Leclerc szerződtetése nem meglepetés, Ericsson jövőjével kapcsolatban azonban több találgatás is napvilágot látott, miután ő volt a 2017-es mezőnyben az egyetlen pilóta, aki minden futamon indult, de egyetlen pontot sem tudott szerezni.A német Pascal Wehrlein jövője ezzel bizonytalanná vált - idén ő volt Ericsson csapattársa a svájci istállónál, amely 2018-tól Alfa Romeo Sauber néven szerepel majd a világbajnoki sorozatban.