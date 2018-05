Egy olasz város búcsút mond a dízelautóknak

A jövő év elejétől kitilthatja az öreg dízelautókat az olaszországi Dél-Tirol autonóm megye székhelye, Bolzano. Renzo Caramaschi polgármester szerdán azt közölte, terveik szerint a megyeszékhelyre 2019. január elsejétől Euro-3 és az alatti emissziós osztályba sorolt dízelautók nem hajthatnának be.



Az intézkedés a levegő tisztaságának javítása mellett a forgalom csökkentését is szolgálja - mondta. Az intézkedés a megyeszékhelyben bejegyzett járművek 17 százalékát érintené. A közleményből nem derül ki, hogy a tilalom a megyeszékhely teljes területére, vagy csak egyes kijelölt körzeteire vonatkozna-e.



A dízelautók behajtási tilalmáról a végleges döntést a város képviselőtestülete a jövő hét eleji ülésén hozza meg. Az ülés napirendjén szerepel még az óránkénti 80 kilométeres sebességkorlátozás bevezetése is az A22-es (Brenner) autópályának a város területén áthaladó szakaszán.