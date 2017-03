Cseppfolyós földgázzal hajtott buszt gyárt az Ikarus

Széles Gábor közlése szerint a hónap elején zárultak le a tervezési munkálatok, most a prototípusgyártás folyik, az első LNG-meghajtású jármű júliusban vagy augusztusban indul - Brüsszelt is érintő - európai bemutatkozó körútra.



A cégvezető elmondta: a BKV-val és a Volánnak is tárgyalnak ilyen járművek szállításáról, valamint megemlítette azt is, hogy az Egyesült Államokban kétezer, Kínában ennél is több ilyen jármű üzemel.



Széles Gábor hangsúlyozta: a magyar kormányzat nagyon sokat tett és tesz e környezetbarát technolóia elterjesztéséért, s kitért arra is, hogy egyre több helyen tiltják meg a dízelüzemű buszok üzembe helyezését: Brüsszelben idén ősztől nem állhatnak üzembe a régi technológiával felszerelt példányok.