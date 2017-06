Chuck Norris Fiatot reklámoz, akkor is ha Lada

Forrás: motor1.com

Chuck Norrisnak nincs szüksége pickupra a szállításhoz vagy vontatáshoz, elhúzza maga, bármiről is legyen szó. A mémmé vált színész körül kialakult mítosz tökéletesen alkalmazható marketingcélokra, és ezt a Fiat Professionalnél is felismerték. Júniustól Európában, Afrikában és a Közel-Keleten is vele népszerűsítik modelljeiket: a Fullback, a Doblo és a Ducato reklámjaiban találkozhatunk majd a texasi kopóval.