Cáfolt a Samsung: nem készül saját autógyártást indítani

A Samsung Electronics Co. dél-koreai elektronikai konszern kedden cáfolta azokat a korábban megjelent sajtóértesüléseket, miszerint saját gépkocsigyártás megindítására készülne.



A Samsung alkalmazottaknak címzett keddi belső körlevele leszögezte, hogy a cégnek nem áll szándékában sem elektromos autók vagy önvezető autók gyártásába kezdeni, sem ilyen profilú vállalatokat felvásárolni. Határozott szándéka viszont megerősíteni piaci pozícióját járműipari felhasználású félvezető eszközök és berendezések gyártásában.



A Samsung Electronics Co. a hónap elején 180 ezer milliárd von (140 milliárd euró) beruházási tervet jelentett be, ami találgatásokat indított el saját autógyártás megindításáról. A Samsung belső körlevele ezzel szemben "a tényektől teljes mértékben elrugaszkodottnak" nyilvánította a találgatásokat, hangsúlyozva, hogy autóipari félvezető áramkörök, kijelzők és önvezető járműtechnológiai berendezések fejlesztésére és gyártására kívánja összpontosítani erőfeszítéseit.