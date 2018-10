Beszállna az akkumulátorgyártásba a Volkswagen csoport

Egy dél-koreai céggel összefogva beszállna az elektromos meghajtású autókban használt akkumulátorok gyártásába a német Volkswagen csoport (VW) - írta csütörtökön a Manager Magazin című német lap.



Az autógyártás legnagyobb európai szereplője a tervek szerint az SK Innovation nevű dél-koreai céggel szövetkezne, amely a harmadik számú akkumulátorgyártó a távol-keleti országban. A két vállalat Európában építene akkumulátorgyártó üzemeket.



A VW még nem zárta le a tárgyalásokat a kiszemelt partnerrel, és még nem hozott végleges döntést az ügyben, amely novemberben kerülhet a felügyelőbizottság elé - írta a Manager Magazin. Hozzátették, hogy a VW eddig két másik dél-koreai gyártótól, az LG Chemtől és a Samsungtól vásárolt akkumulátorokat.



A VW hivatalosan nem kommentálta az értesülést. Német hírportálok beszámolói szerint a társaság köreiben nem hivatalosan azt mondják, hogy még vizsgálják a partneri együttműködés lehetséges formáit több stratégiai területen, így az akkumulátorgyártásban is.



A VW-nak a következő években jelentősen emelnie kell az elektromos meghajtású kocsik arányát gyártmányai között, hogy megfeleljen a megszigorított klímavédelmi előírásoknak, ezért egyre több akkumulátorra lesz szüksége.



A társaság vezérigazgatója, Herbert Diess a közelmúltban európai szintű összefogást sürgetett azzal a céllal, hogy enyhítsék a függőséget a piacot uraló ázsiai akkumulátorgyártóktól. Ezt a javaslatot a szövetségi kormány is támogatja.



Korábbi sajtóértesülések szerint az ügy halad előre, és novemberben bemutathatják az első terveket arról, hogy miként lehetne megszervezni egy európai ipari konzorciumot - vállalatok közötti szövetséget - az akkumulátorgyártásra. A német szövetségi kormány egymilliárd euró támogatást is kilátásba helyezett erre a célra.



A VW a tervek szerint 2019-től gyártja majd első tisztán elektromos hajtású modelljét, az I.D. elnevezésű modellcsalád első tagját, és 2025-ig évi hárommillióra emeli az értékesített elektromos hajtású gyártmányok számát.



A csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen, az Audi, a Skoda, a Seat, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és a Porsche autómárka, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.