Bemutatta 2017-es versenyautóját a Sauber - Fotók

A svájci istálló 2017-ben 25. szezonját teljesíti a Forma-1-ben, erről pedig az új versenyautón is megemlékezik.A C36-os kódjelű modell az új technikai szabályok miatt természetesen első blikkre is jócskán eltér elődjétől, és visszakerült az autóra a néhány évvel ezelőtt már látott cápauszonyszerű motorborítás - számolt be az F1vilag.hu Az új autóhoz szinte semmit nem tudtak átmenteni a C35-ös modell elemeiből, de továbbra is a Ferrari erőforrását használja a gép.A hinwili istálló versenyzői 2017-ben Marcus Ericsson és Pascal Wehrlein lesznek.