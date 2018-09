Baleset-megelőzési programot hirdetett az Autós Nagykoalíció

Ugye, hogy nem száguldoznál szűk városi utcákban, ha tudnád, hogy a gyermeked bármelyik pillanatban leléphet eléd a járdára? Ugye, hogy nem előznél beláthatatlan kanyarban, ha tudnád, hogy a szerelmed jön veled szembe? Ugye, hogy lassítanál a zebra előtt, ha a barátaid szeretnének átkelni az úton? Közlekedj úgy, mintha a körülötted sétálók, biciklizők, motorozók és autózók a szeretteid, családtagjaid, barátaid, ismerőseid lennének! Viselkedj úgy, mint ahogy velük viselkednél! Légy előzékeny, körültekintő, figyelmes és gondoskodó – akárcsak otthon a családtagjaiddal, a szerelmeddel, a barátaiddal, a suliban az osztálytársaiddal, vagy éppen a munkahelyen a kollégáiddal!A tudomány már régóta ismeri, hogy döntéseinket az esetek túlnyomó többségében nem tényszerűen, hanem érzelmi alapon hozzuk meg. Ezt a megközelítést építi be új közlekedésbiztonsági programjába az autóipar és az autós szakma legfontosabb szereplőit tömörítő Autós Nagykoalíció. Az egyesület fennállásának 10 éve alatt mindig is kiemelten foglalkozott a közlekedésbiztonság fejlesztésének legfontosabb kérdéseivel, és az elmúlt időszak romló hazai közlekedési statisztikáit figyelve úgy érzi, új lendületet kell adnia a közlekedők szemléletformálásában betöltött aktivitásának.– Az egyik legfontosabb célunk annak elősegítése, hogy aki reggel elindul, az egészségben haza is érjen – hangsúlyozza a szervezet sokat hangoztatott célkitűzését Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke. A gyerekektől a nyugdíjasokig mindenkinek joga van épségben és biztonságban közlekedni, elindulni és odaérni. – Ez csak úgy valósulhat meg, ha magunkon kívül másokra is odafigyelünk. A KRESZ egy önálló nyelv, amit ha ismerünk, tudunk egymással kommunikálni, ha nem, esélyünk sincs, hogy megértsük egymást – szemléltette az „összközlekedési társasjáték" lényegét a szakember.Az Autós Nagykoalíció a következő időszakban rendszeresen mutat be közérthető formában tipikus közlekedési veszélyhelyzeteket, problémákat a sebesség helyes megválasztásától az irányjelző használatáig, és fogalmaz meg ezek megoldására irányuló közérthető közlekedési jótanácsokat. Teszi mindezt azért, hogy lehetőség szerint soha senkivel ne történjen súlyos vagy halálos baleset…