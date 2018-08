Autómegosztó szolgáltatást indít elektromos modellekkel Berlinben a Volkswagen

Autómegosztó szolgáltatást indít a jövő év elején elektromos autókkal a Volkswagen Berlinben - jelentette be csütörtökön a konszern.



A Volkswagen a jövő év első hónapjaiban a VW márka kétezer elektromos Golf és Up! modelljével indítja el "We Share" autómegosztó szolgáltatását Berlinben. A szolgáltatást 2020-ig kiterjeszti Európa és Észak-Amerika nagyvárosaira is - közölte.



A Volkswagen és más nagy autógyárak hatalmas összegeket invesztálnak új mobilitási szolgáltatásokba azzal a céllal, hogy az autóhasználati szokásokat a személyes tulajdonlásról a közösségi szolgáltatások szükség szerinti igénybe vételére alakítsák át.