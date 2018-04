A világ legfiatalabb női pilótájaként versenyezhet GT-sorozatban Keszthelyi Vivien - Videó

Kép forrása: Keszthelyi Vivien Facebook oldala

, a mezőny a hasonló teljesítményű autókat felvonultató német túraautó-bajnokság, a DTM futamaival azonos helyszíneken és egy időben versenyez majd. Ennek köszönhetőenKeszthelyi Vivien elmondta, az elsőkerék-meghajtású autók számára kiírt Audi Sport TT Cup sorozat után idén egy hátsókerék-meghajtású, 5200 köbcentis, közel 500 lóerős Audi R8 LMS GT-vel folytatja. Hozzátette, ez egyben azt is jelenti, hogy a nagyobb lóerőhöz képest kisebb leszorító erővel bíró "gépszörnnyel" jóval bonyolultabb műszaki paraméterek mellett kell helyt állnia. A fiatal versenyző megjegyezte, a célja továbbra is az, hogy első magyar autóversenyzőként bekerüljön a DTM mezőnyébe.Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke elmondta, Keszthelyi Vivien jó példa lehet minden fiatal számára, ráadásul többször bizonyította már tehetségét, s pályafutása a magyar autósportnak is büszkeséget jelent.Mátrabérci Sándor, az Audi márkaigazgatója kiemelte, az Audi sportrészlegének komoly sikerei vannak, az pedig külön öröm számukra, hogy Keszthelyi Vivien által ennek magyar pilóta is részese.Keszthelyi Vivien eddigi túraautós pályafutása során 2014-től 73 versenyből 60 dobogós helyezést ért el, 2016-ban, mindössze 15 évesen a -2000 köbcentis túraautó kategória abszolút országos bajnoka volt, tavaly pedig az Audi Sport TT Cup versenyzőjeként a nemzetközi versenysorozatok történetének legfiatalabb magyar pontszerzője lett.A sorozat május elején Németországban, Hockenheimben rajtol, ezt követi a Lausitzring, a harmadik versenyhétvégén, júniusban érkezik Magyarországra, majd Anglia és Olaszország következik, a szezonzáróra pedig a Nürburgringen kerül sor.