A Toyota 2020-tól árul elektromos autókat Kínában

"A hibrid autók gyártásában szerzett tapasztalatainkat hasznosítani fogjuk a Kínában megkövetelt NEV (New Energy Vehicles) alternatív hajtású autók kifejlesztésében" - mondta Onisi Hirodzsi (Hiroji Onishi), a Toyota kínai regionális igazgatója.



Bejelentette, hogy haszongépjárművek, közöttük autóbuszok gyártására is kiterjesztik üzemanyagcellás járműtechnológia fejlesztési programjukat Kínában.



A Toyota az idén 100 ezer hibrid Corolla és Levin modellt tervez értékesíteni Kínában és foglalkozik a két modell kínai piacra szánt plug-in hibrid változatainak az elkészítésével is.



A Toyota annak ellenére is, hogy a hibrid technológiában úttörőnek számít, az elektromos autók fejlesztésében az ágazat éllovasai mögött kullog. A japán autógyár a hidrogén üzemanyagcellás technológiában véli megtalálni a megoldást a zéró-emissziós mobilitásra. A rohamosan növekvő kínai elektromos autó piac lehetőségeinek kiaknázása érdekében azonban közös tőkebefektetéssel együttműködésre lépett a Mazda Motor Corp. vállalattal elektromos autók gyártásra.