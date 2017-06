A magyar lakosság öreg autókkal jár

A magyar háztartások 72 százaléka 10 évesnél idősebb autóval közlekedik, a lakosság által használt gépkocsiknak csupán 7 százaléka nevezhető újnak, azaz legfeljebb 5 évesnek - derült ki a Bárdi Autó országos, reprezentatív kutatásából.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a közvélemény-kutatást a Bárdi Autó megbízásából a Trend International Kft. készítette 2017 márciusában. Az adatfelvétel során 1000 olyan embert kérdeztek meg, aki minimum egy autóval rendelkező háztartásban él. A kutatásban céges autók nem szerepeltek.



Az eredményekből kiderült: a háztartásokban használt autók csupán 7 százaléka 5 évesnél fiatalabb, a 6-10 éves autók aránya 21 százalék, 35 százalékuk 11 és 15 év közötti, 37 százalékuk pedig 15 évesnél is idősebb. A háztartások által használt gépkocsik átlagéletkora 13,7 év.



A felmérés alapján az autók 68 százalékát már használtan vásárolták, vagyis csak az autók egyharmada van az első tulajdonos birtokában. A használtan vásárolt autók felét 5-10 évesen vették meg, a vásárláskor 18 százalékuk volt öt évesnél fiatalabb, 11 százalékuk viszont már akkor is öregebb volt 15 évesnél. Átlagosan 9 évesen kerültek a használt autók az új tulajdonosukhoz.



A felmérésből az is kiderül, hogy a háztartások 82 százaléka elsősorban bevásárlásra használja az autót. A megkérdezettek 72 százaléka válaszolta azt, hogy belföldi utazásra, 70 százaléka pedig, hogy munkába járásra veszi igénybe autóját. Kisebb arányban említették a gyermekek szállítását, valamint a munkavégzést, külföldre pedig csak 16 százalékuk utazik az autójával.