A Hungaroringre készül a szombathelyi kamionversenyző - Videó

, amellyel augusztus 26-án és 27-én a futamgyőzelmekért száll harcba a magyar pilóta a Hungaroringen.A Tankpool24-Mercedes istálló főhadiszállásán a csapat tagjai már lázasan dolgoznak a versenykamionok felkészítésén, két hét múlva ugyanis Magyarországon folytatódik az Eb-sorozat.

Nyilván mindannyian tudják, hogy számomra az év versenye következik, és bár a csapat számára a nürburgringi hétvége volt a hazai futam, a mogyoródi viadalra is hasonló lelkesedéssel készülünk

- mondta az MTI-nek a 32 éves szombathelyi versenyző, aki a 2014-es és 2015-ös Eb-diadalai után szerződött a német istállóhoz, s tavaly ötödikként zárt.

Négyéves projektbe vágtunk bele, és már az előző évben is volt olyan eredményünk, amelyre előzetesen nem számítottunk, az idén pedig újra sokkal előrébb járunk, mint azt gondoltuk a szezon elején

Kép forrása: Kiss Norbi / Facebook

- jelentette ki a versenyző, aki négy forduló, vagyis 16 futam után az összetett második helyén áll a cseh Adam Lackótól 43 ponttal elmaradva.

"A kamionomból most hiányzik a motor, van ugyanis itt a központban egy titkos helyiség, ott végzik el a szükséges felújítást és fejlesztéseket, amikor van erre idő a versenyhétvége előtt" - mondta Kiss, s hozzátette: a Hungaroringen szombaton és vasárnap is meg akarja nyerni az időmérőt, így az aznapi első futamokon az első rajtkockából indulhatna, s mivel az első versenyeken aratott győzelemért jár a legtöbb pont, ezeknek a megnyerése a célja."Ez az a kamion, amellyel 2015-ben versenyeztek, valamint a 2016-os idény első hétvégéjén még én is ezzel indultam, utána készültek el az új gépek" - magyarázta Kiss Norbert."Ez a régi kamion is úgy néz ki kívülről, mint a mostaniak, ezért a későbbiekben kiállításokon és bemutatókon fogjuk majd hasznát venni."Az istálló főhadiszállásának szabadtéri részén a versenygépeket szállító kamion állomásozik.

Sokan kérdezték tőlem korábban, hogy hogyan utaztatjuk a versenykamionokat, ezért erről a szállítókamionról már többször is készítettem és töltöttem fel fotót a közösségi médiában. A mi versenygépeink építettek, ezért kisebbek is, mint az utcai kamionok, és nincs szükség semmilyen különleges szállítási módszerre

- mondta a magyar pilóta., számos kísérőprogrammal, valamint a luxus sportautókat felvonultató Blancpain GT Series versenyeivel.