25 százalék bukik, 100-ból nyolc jogosítványt bevonnak - infografika

Hányadikra sikerül a magyar internetezőknek a jogosítvány megszerzése? Ki finanszírozza az oktatást és a vizsgákat? Szükségesnek gondoljuk-e a jogosítvány megújítását bizonyos időközönként? Ha ma kellene levizsgáznunk, vajon sikerülne? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ aonline kutatása.Mindenki azt akarja...Az összes kitöltő közül csupán 5% nem rendelkezik vezetői engedéllyel, de közülük is szinte mindenki (94%) szeretne jogosítványt szerezni, nagyon kevesen vannak azok, akik nem vágynak a vezetés élményére. Ha már megvan a kincset érő papír, legtöbben ki is használják, a kitöltők 96%-a állítása szerint rendszeresen vezet.Szólj anyádnak, hozzon pénzt!Lehet, hogy mindenki vágyik rá, de mélyen a zsebünkbe, vagy szüleink zsebébe kell nyúlnunk, hogy a volán mögé ülhessünk. Alsó hangon kétszázezer forinttal érdemes számolni, de egy-két bukással az összeg hamar 300 ezerre rúghat. Nem csoda, hogy a kitöltők közel fele anyagi támogatásra szorult, hogy megszerezhesse a hőn áhított engedélyt; szülei, rokonai támogatták a jogosítvány megszerzésében. Meglepően sokan, a kitöltők 52%-a saját maga állta a költségeket, amihez a legtöbben hónapokon át gyűjtöttek.Sosem késő elkezdeniJellemzően 17-21 éves kor között szerezték meg jogosítványukat a kitöltők, de a válaszadók negyede később vágott bele a nagy kalandba, és akadnak olyanok is, akik ötven év fölött ültek be a tanulóautó ülésébe, hogy megküzdjenek a kézifékes indulás és a párhuzamos parkolás kihívásával.75% elsőre átmegy, de 25%-nak több próbálkozás kellA többségnek elsőre sikerül a vizsga, de a kitöltők negyede többször is nekifut. 18%-uknak másodjára sikerül, 7% pedig harmadjára, negyedjére vagy ötödjére teljesíti a feladatot, és persze olyanok is akadnak, akik több mint öt próbálkozás után, de végül bezsebelik a vezetői engedélyt.Vasárnapi vezetők és újratanulók az utakon"Ez meg hogyan kaphatott jogsit?!" "Na, a fater se vezetett a rendszerváltás óta…" "Meg kéne tanulni a táblákat, kishölgy!" Ismerős gondolatok? Ma a jogosítvány meghosszabbításához mindössze orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. Amennyiben tehát a vezető egészségügyileg megfelelő állapotban van, az engedélyt megkapja, nem szükséges például KRESZ-ből vagy forgalomból vizsgáznia, pedig a KRESZ változik és a rutin is könnyen elveszhet, ha évekig nem vezetünk. A válaszadók több mint fele gondolja úgy, hogy bizonyos időközönként szükséges lenne a jogosítvány teljes megújítása, azaz a vizsgák letétele. Harmaduk bevallotta, hogy ha ma kellene letennie a vizsgákat, nem tudná megcsinálni.100-ból nyolc jogosítványt elvesznekSokan, és sokat hibázunk az utakon, ami életekbe kerülhet. Pár kisebb hiba, vagy egy nagy, és máris összegyűlt a 18 büntetőpont, ami elég ahhoz, hogy a vezetői engedélyt bevonják. A kutatásból kiderült, hogy 100-ból nyolc válaszadónak vették már el a jogosítványát életében.– Saját magunk és mások biztonsága érdekében érdemes időnként vezetéstechnikai tréningen részt venni, vagy néhány gyakorló órát venni, főleg abban az esetben, ha évek óta nem vezettünk. Az Autonavigátor.hu oldalon minden jelentősebb KRESZ-változásról beszámolunk, időről időre segítünk a problémás kérdések értelmezésében - mondta Katona Mátyás, az Autonavigátor.hu, vagyis a Használtautó.hu tartalmi magazinjának főszerkesztője.