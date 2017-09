A Tesla október végén bemutatja az elektromos teherautót

A Twitteren közzétett üzenetében Musk közölte, hogy az autógyár hawthorne-i központjában mutatják be és azonnal tesztelik is az elektromos teherautót.



Elon Musk áprilisban jelentette be, hogy egy elektromos teherautón dolgoznak, és várakozásaik szerint szeptemberben be tudják mutatni. Ez azt jelenti, hogy legalább egy hónap csúszásban vannak a tervvel.



Az elektromos teherautó egy feltöltéssel 200-300 mérföldet, nagyjából 320-480 kilométert lesz képes megtenni.



A Tesla jelenleg három személyautót forgalmaz, a Model S és a Model X néven futó luxusautókat és - július óta - a széles vásárlóközönségnek szánt Model 3 típust.



A Tesla tavaly 84 ezer elektromos autót értékesített, de az idei évre már 500 ezret tervez eladni, 2020-ra pedig el kívánja érni az évi egymilliót.