6 tanács, hogy frissek maradjunk egy hosszabb autóút alatt

Sokak számára ismerős az érzés, amikor egy-kétórás autóvezetés - vagy még hosszabb autóút után - kell helytállni egy üzleti tárgyaláson, megtartani egy fontosabb előadást, meggyőzni egy lehetséges vevőt, vagy egyszerűen csak kellő energiával bírni az - úton addig békésen szendergő – gyerek egyre növekvő aktivitásigényét. Legyen szó akár üzleti útról, akár családi nyaralásról, sokat tehetünk azért, hogy egy hosszabb autóút alatt is megőrizzük frissességünket, elsősorban biztonságunk érdekében!



1. Kipihenten induljunk útnak!

Ha nagyon hosszú útra indulunk, és szeretnénk kihasználni a hajnali autópályák ürességét, akkor se induljunk el hajnal 3.00 óra előtt, amikor élettanilag a legalacsonyabb az éberségi szintünk. Indulás előtt mindenképp aludjunk néhány órát!



2. Ne együk álmosra magunkat!

Vezetés közben nincs szükségünk igazán sok kalóriára, ezért frissességünk érdekében az indulás előtt és az út alatt kerüljük a nehezebb ételek fogyasztását, ne együk „álmosra" magunkat!



3. Rágjunk valamit!

Az út közbeni nassolást elkerülhetjük például cukormentes rágógumi fogyasztásával, rágózás mellett ugyanis kevesebbet eszünk, mégis energikusabbnak érezzük magunkat. Sőt, pszichológusok szerint a rágózás jótékonyan hat a memóriára, és a koncentrációt is segíti. Ez azért van így, mert az álkapocs rágó mozgásakor az agy hippokampusz nevű része stimulálódik, amely fontos szerepet játszik a memória működésében. Emellett maga a rágó mozgás a pumpálás révén több vért juttat az agyba, nő a pulzus, s több oxigén is jut az agyba a keringés serkentése révén.



4. Adjunk utat a friss levegőnek!

Az agy megfelelő oxigénellátását, s így a frissességünk megőrzését támogatja a rendszeres szellőztetés is. Ideális esetben 30-40 percenként érdemes friss levegőt engedni az autóba, a téli hidegben és a nyári forróságban egyaránt. Ha többórás útra megyünk, 2-3 óránként mindenképp álljunk meg, szívjunk friss levegőt, és könnyedén mozgassuk át – elsősorban nyaki és háti – izmainkat.



5. Igyunk vizet (esetleg kávét)!

A frissességünk és éberségünk fenntartása érdekében elengedhetetlen a megfelelő folyadékfogyasztás. A legjobb, ha tiszta vizet fogyasztunk! A kávé és az egyéb koffeintartalmú italok segítenek a reakcióidő gyorsításában, éberebbé tesznek, de vízhajtó hatásúak. Koffeintartalmú italok fogyasztása után tehát különösen oda kell figyelnünk a folyadékpótlásra!



6. Oldjuk a feszültséget!

Az út során többféle stresszhatásnak is ki vagyunk téve. Gondoljunk például a szabálytalanul közlekedő autóstársakra, egy váratlan útelterelésre, vagy forgalmi dugóra. Ha frissen és energikusan szeretnénk megérkezni, kontroll alatt kell tartanunk a stresszt, gyorsan és hatékonyan kell oldanunk a feszültségünket. Mindenkinél más technika válik be jobban az adott körülmények között, érdemes kísérletezni! Van, akinek a különböző légző gyakorlatok segítenek (mély hasi légzés és hosszú kilégzés), s van, aki a kezét szorítja ökölbe és lazítja el párszor, mintha egy stresszlabdát szorongatna. Egy erőteljes izom folyamatos működtetése, a feszítés és elernyedés tudatos váltogatása ugyanis azonnali stresszcsökkentő hatással bír. Stressz helyzetben szintén sokan kapnak be egy cukormentes rágót, mint feszültségcsökkentő „eszközt", hiszen a test legerősebb izma a rágóizom, így a rágóizom folyamatos működtetésével is azonos hatást érünk el. Sőt, így az út végére nemcsak mi magunk, hanem a lehelletünk is friss marad, emiatt sem kell aggódnunk!



(Molnár-Sefcsik Yvette, pszichológus)