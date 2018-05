Viki már csillagképeket látott a teremben a fájdalomtól

Elrajtolt az Életmód Club első Strand Forma programja Tatabányán. Ami lényegében a 12 hetes program gyorsított változata. Azaz: szigorúbb diéta, több edzés, hogy a legnagyobb változást érhessék el a jelentkezők 6 hét alatt.A program most sem marad bloggerek nélkül, Tatabányán pedig nem más, mint Keszőcze Ági útját követhetik tovább az olvasónkÁgi története tehát folytatódik.Hát újra itt vagyok!Az történt, hogy az Életmód program zárása után kábé 3 nappal felmerült, hogy a hamarosan induló Strand Forma programnak is bloggerre lesz szüksége. Legalábbis nálunk Tatabányán biztosan. A vezetőink összedugták a fejüket, és abban a megtiszteltetésben részesítettek, hogy felajánlották nekem ezt a lehetőséget. Nagy öröm ez nekem. Na meg persze nagyon hihetetlen is.Eleve az egész, a leadott 20 kiló, benne lenni a programban. Csupa hihetetlen, nem várt dolog történik velem az idén. Pedig karácsonykor inkább sírva ettem volna a beiglit, minthogy a súlyom vagy alakom miatt letegyem. Most meg nem elég, hogy lenyomok egy ilyen programot, de egyből felajánlják a következőt. Gondolkodás nélkül elfogadtam a lehetőséget.Én ekkor épp az előző diéta végét ünnepeltem mindenféle addig nem fogyasztott étellel. Aztán gondoltam ki az a hülye, aki két szigorú diéta között nyom egy harmadikat. Hát Bandi, az edzőm hamar felvilágosított, hogy én leszek az. De aztán abban maradtunk, hogy minimálisan lazítok a kaján, aztán a vasárnap az én napom, amikor módjával, de elengedhetem a gyeplőt.Sikerült a köztes időszakot úgy túlélnem, hogy diétáztam is, finomakat is ettem. Magam előtt nem akartam beégni a következő InBody mérésen. Mivel a kezembe adták az összes eszközt, és ezeket nagyon szépen tudtam használni, kordában tudtam tartani a súlyom. De erről picit később.Telt az idő, közeledett a kezdés, a mérés időpontja. Azt kell mondjam, hogy a végére egy remek csapat lett az életmódosokból, így gyakorlatilag kettesével rángatták egymást bele a strand programba, aminek én nagyon örültem.Május ötödikén, szombaton délután négykor kezdtünk. Jó volt látni, ahogy szállingóztak be a bizonytalan arcok a terembe a sok ismerőssel együtt. Pár alkalom múlva már kivétel nélkül mindenki nagy mosollyal fog lejönni, és olyan jó ezt előre tudni.Szóval, mérlegelés. Az előző programban kiderült, hogy mérleg fétisem van, és nemhogy naponta, de naponta minimum kétszer állok mérlegre. Mert ha nem jó számot mutat odébbtolom, hátha egyenetlen a parketta, és ráállok újból.Mikor eljött a pillanat és ott álltunk a teremben, sorban, várva az InBodyra, akkor azért volt bennem egy para. De aztán amint ráálltam, elmúlt. A záró, vízhajtott súlyhoz képest 0,5 kg volt a plusz, ami még így is fogyást jelent ebben az esetben. Méghozzá úgy másfél kilót. Rettentő büszke voltam magamra, és meg is nyugodtam.Mérés után már kezdte is Vörös Zoli a diéta előadást, ami nekünk, régi motorosoknak már messze nem volt olyan fura és durva, mint az első alkalommal. Jobban esett másodjára így végighallgatni, mint anno. Az előzőekhez képest szigorítás, hogy semmilyen tejterméket nem fogyaszthatunk, és most már tulajdonképpen teljesen a zöld zöldségekre korlátozódik a repertoár.Na nem mintha eddig sok más lett volna.