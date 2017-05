Meglestük a magyar buszgyártás győri és mosonmagyaróvári fellegvárát - két galéria

Ugyanaz a busz, akár háromféle hosszváltozatban



A Kravtex-Kühne Csoport legnépszerűbb modelljei közül az Econell már háromféle (10, 12, 13 méteres) hosszváltozatban készül. A kompakt, normál és növelt hosszúságú buszokkal az üzemeltetők az utasszámhoz tudják igazítani a buszok kapacitását, ami növeli a gazdaságosságot.



Egy helyközi szólóbusz ára - a kiviteltől, és a sorozat nagyságától függően - körülbelül 65-70 millió forint. Bár a magyar vállalatok közül csuklós buszok gyártásában is a Kravtex-Kühne Csoport rendelkezik az egyik legnagyobb tapasztalattal, az alacsony piaci kereslet miatt rövid távon nem számolnak új fejlesztéssel ebben a szegmensben.

Minden viszonyítás kérdése. Amikor 1980-as években akár 13 500 buszt gyártott Ikarus, nagyhatalomnak számítottunk a buszpiacon. Tavaly 216 buszt értekesített a Kravtex-Kühne Csoport. A győri és mosonmagyaróvári gyártóhellyel rendelkező cég hosszú évek óta egyenlő a magyar buszgyártással. Sőt, ha a válság mélypontján a tulajdonos, Krankovics István bedobta volna a törülközőt, most aligha beszélhetnénk hazai buszgyártásról. Évi 100-120 busz gyártásával a cégcsoport nemcsak magát, a teljes hazai beszállítói hálózatát a víz felett tartotta az elmúlt években."Olyan fejlesztéseken dolgozunk, melyek hosszabb távon lehetővé teszik, hogy évente 500 Credo buszt gyártsunk Győrben és Mosonmagyaróváron. Ennek két fontos pillére van. Egyrészt a közelmúltban 90-nel növeltük a saját állományú munkatársaink létszámát és további kollégák érkezésével számolunk. A cégcsoport jelenlegi létszáma meghaladja az 500 főt. Ez jelentős siker, hisz óriási a versenyfutás a minőségi munkaerőért" - kezdte Tormássy Attila, a Kravtex-Kühne Csoport kommunikációs vezetője.Amikor az értékesítés visszaesett - a korábbi esztendőkben a Volánok csak korlátozottan írhattak ki közbeszerzéseket új járművekre -, akkor sem eresztették szélnek a két évtizede a cégnél dolgozó, remek szaktudású gárdát. "A szerelői csapat kötődik a céghez, a termékeken látszik, hogy magukénak érzik a Credókat" - tette hozzá Tormássy Attila. A két kisalföldi városban a külföldi cégek és az osztrák határ közelsége erős bérversenyt hívott életre. A Kravtex-Kühne Csoportban figyelnek a versenyképes fizetésekre, viszonylag alacsony a munkatársak cserélődése.A teljes vázgyártás, a festés és a fényezés Mosonmagyaróváron a több mint 160 éves Kühne gyárban történik, míg Győrben szerelik készre a buszokat. A Lajta-parti városban modern csőlézer, plazmavágó, CNC megmunkáló központok, élhajlítók sora áll rendelkezésre, a vázgyártás korszerű, kibővült csarnokát tavaly nyáron adták át. Most a győri üzem fejlesztésén a sor. "840 nm-es bővítést tervezünk az Ipar úti felüljáró irányába, ezzel párhuzamosan az egész győri telephelyünket modernizáljuk. Az üzem meghosszabbítása nyáron kezdődhet és év végéig, jövő év elejéig befejeződhet. A tereprendezési munkák már hetek óta folynak" - közölte Tormássy Attila."A Credók megbízhatóságára jellemző, hogy az elsőként gyártott, 15-18 éves buszaink már 1,5-2 millió km-t futottak. A vázszerkezetek jó állapota miatt ezeket a buszokat nem kell `kidobni´ az életciklusuk végén, hanem sok esetben gazdaságosan felújíthatók. Az alkatrészek jelentős részét mi magunk gyártjuk. Ez a garanciális és az időszakos javításoknál lényeges, költségcsökkentő szempont" - magyarázta Szombath Imre.Egyetlen elkészült busz négy hazai munkahelyet őriz meg egy éven át. A cégcsoport számítása szerint csak a megyei beszállító partnereiknél legalább 100 munkahelyet biztosít, hogy a Credo buszokhoz gyártanak alkatrészeket. A nagyobb építőegységek közül egyedül a motor (Euro 6-os FPT erőforrás) olasz gyártmány. A teljes önhordó vázszerkezet a beépülő fém alkatrészekkel, a futóművek, bizonyos sebességváltók, sőt, az üvegek, műanyag burkolati elemek és egy sor más alkatrész is magyar termék.2017-ben hány eladott busszal lennének elégedettek? - kérdeztük. "Tavaly a 216 értékesített busszal rekordot döntöttünk. Bízunk benne, hogy idén újra meghaladjuk a 200 értékesített buszt. Elsősorban a magyar piacban és a meghirdetett Nemzeti Autóbuszgyártási Cselekvési Programban gondolkozunk, míg az export feltételeit a következő években teremtjük meg" - válaszolta - Tormássy Attila.