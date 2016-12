Közgyűlés Sopronban - Új igazgatókat választanak

A tervek szerint elsőként arról döntenek, hogy ki vezesse az elkövetkezendő öt évben a központi gyermekkonyhát, a rendkívüli közgyűlésen pedig arról, hogy kit nevezzenek ki a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. élére. Mint azt már megírtuk, ez utóbbi posztra hárman adtak be pályázatot. A jelentkezőket a hét elején hallgatta meg a kulturális bizottság, s most a testület feladata lesz a végső döntést meghozni.



Ezt megelőzősen azonban még komoly munka vár a képviselőkre. Ezen az ülésen határozzák meg, hogy jövőre mikor legyen közgyűlés, s elfogadják az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervét is.



A Sopronban működő nemzetiségi önkormányzatokat is támogatja a város, a korábban megkötött szerződéseket azonban aktualizálni kell. Sopronbánfalván egy eddig névtelen utca kap nevet. Az autósok számára lesz fontos a kerékbilincs kihelyezéséről és eltávolításáról szóló előterjesztés, a tervek szerint a feladat a jövőben is a Sopron Holdingé lesz.



A soproni strandok és a fürdő üzemeltetésére ismételten a Soproni Vízmű-t kérnék fel. A városban lévő csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésének évi fix díja 30 millió forint lesz. A II. Rákóczi Ferenc utca 45. szám alatti épület tetőszerkezetét felújítják. A téma azért kerül a közgyűlés elé, mert az önkormányzatnak is van tulajdonrésze az ingatlanban.



A West üzletház lebontása is napirendre kerül. Igaz, ezt a témát várhatóan zárt ülésen tárgyalják majd. S ugyanilyen módon – zárt ajtók mögött – dönthetnek a folyószámla hitelkeret meghosszabbításáról is



. A város jövő évi, átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározzák a 2017-es évi költségvetés főbb irányait.



A rendes ülést két rendkívüli követi. Téma lesz mások mellett az is, hogy a polgármesteri hivatal dolgozóinak béremelésére a jövő évi költségvetésben forrást biztosítsanak. S egyúttal határoznak a polgármester, az alpolgármester fizetéséről is.