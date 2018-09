Videózz, és indulhat a játék: Még tart a nevezés a Kisalföld 7próba kampányára

A jelentkezés menete



A játékra a hagyományos tanterv szerinti felső tagozatos általános iskolai osztályok jelentkezhetnek (5–8. évfolyam, 6 osztályos gimnáziumban az 1–2. évfolyam, 8 osztályos gimnázium esetében az 1–4. évfolyam, értelemszerűen).



Fontos, hogy egy tanárt is nyerjetek meg az ügynek, aki képviseli a csapatot. A jelentkezéseket október 5. (péntek) délután 4 óráig várjuk egy maximum 3 perces videóval, amit a



A videóban mutatkozzatok be és mondjátok el, hogy miért neveztek. Az e-mailben szerepeljen az iskola neve, címe és elérhetősége, az osztály megnevezése (például 6. a), létszáma és a csapatot összefogó tanár neve, elérhetősége. A hivatalos játékszabály elérhető a kisalfold.hu oldalon. A jelentkezők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

Csillogó szemekkel, nagy mosollyal mutatkoznak be a videókban a felső tagozatos diákok, akik azt sem rejtik véka alá, hogy melyik álmukat valósítanák meg a 250 ezer forint főnyereményből.Közösségi kampányunk célja, hogy a diákok megmutathassák a bennük rejlő kreativitást, és a köztük működő csapat munkát, sőt játszva tanuljanak olyan témákról, mint az internet veszélyei vagy a környezetvédelem.A jelentkezéseket még mindig várjuk október 5. (péntek) délután 4 óráig, egy maximum 3 perces videóval, amit a 7proba@kisalfold.hu e-mail-címre kell elküldeni.Hét olyan, kreatív energiákat felszabadító feladvány megoldására hívunk benneteket, melyek során megmutathatjátok, milyen is az osztály szíve-lelke.Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a „nulladik" próba maga a nevezés. A szerkesztőségi zsűri a beérkezett filmekből kiválasztja a 16 legérdekesebbet – az ezeket beküldő osztályok vehetnek részt a 7próbán.A „hét plusz egyedik" próba pedig egy hatalmas buli lesz: sorversenyt rendezünk azoknak az osztályoknak, melyek mind a hét feladványt kitartóan megoldották és beküldték nekünk.A nagy értékű nyereményeket a sorversenyen elért helyezések alapján fogjuk kiosztani, az „aranyérmes" osztály 250 ezer forint, az „ezüstérmes" 150 ezer, a „bronzérmes" pedig 100 ezer forint értékű álomnyereménnyel tér vissza az iskolapadba.A nyertes osztályok maguk dönthetik el, hogy kirándulásra, műszaki cikkre vagy sportfelszerelésre költik-e a díjat. Az eddig beérkezett videókban sok-sok ötlet született már arra, mire is lehetne fordítani ezt a pénzt. Mikről álmodozhatnak a felsős tanulók? Hamarosan erre is fény derül.Az osztályokat nevező-segítő tanárokat szintén díjazzuk. A dobogós osztályokat összefogó tanárok egyenként egy-egy 2 főre szóló wellnesshétvégét kapnak tőlünk ajándékba.